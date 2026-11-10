“Está na hora de parar, Manu!”: lenda do Bayern de Munique, Sepp Maier pede que Manuel Neuer se aposente em 2027 após novo revés por lesão contra o Mainz

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Sepp Maier, ídolo do Bayern de Munique no gol, aconselhou o veterano goleiro Manuel Neuer a se aposentar ao fim da temporada 2026-27. A recomendação veio depois que o jogador de 40 anos sofreu uma ruptura parcial de um tendão do pé direito durante a vitória por 2 a 1 sobre o Mainz, pela Bundesliga, no sábado.

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Ídolo alemão recomenda aposentadoria no verão

Maier acredita que seu companheiro de conquista da Copa do Mundo não tem mais nada a alcançar, enquanto problemas físicos recorrentes atrapalham sua carreira na Allianz Arena. Sofrido no primeiro tempo em 7 de novembro, esse revés se soma às várias partidas que o veterano já perdeu nesta temporada. Com isso, o reserva Jonas Urbig, de 23 anos, já foi chamado a atuar oito vezes na campanha.

Desgaste físico cobra seu preço do goleiro veterano

Embora ressalte que a decisão final cabe ao capitão do Bayern, o ex-goleiro titular da Alemanha acredita que o avanço da idade está pesando para o pioneiro na atuação dos goleiros fora da área.

Questionado pelo Sport1 sobre o que diria caso Neuer pedisse conselhos a respeito de continuar jogando depois do próximo verão, Maier respondeu: “Eu diria a ele: ‘Está na hora de parar, Manu!’ Você deu uma contribuição incrível ao futebol, ganhou tudo e não tem mais nada a provar a ninguém.

“Manuel teve uma carreira incrível e revolucionou a posição de goleiro. Mas, em algum momento, o corpo já não aguenta como você gostaria. E nem Manuel Neuer pode impedir que esse momento chegue.”

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Bayern precisa definir em breve a hierarquia no gol

Como Urbig é visto como o sucessor do clube a longo prazo, a ausência de Neuer provocou pedidos para que o jovem se torne titular imediatamente.

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Ao comentar o debate, Maier acrescentou: “Em algum momento, é preciso dar esse passo. Manuel tem 40 anos e Jonas Urbig é o futuro do Bayern de Munique. Mas também não se pode simplesmente descartar Manuel. Se ele estiver bem fisicamente e atuando bem, deve poder jogar. No entanto, o Bayern precisa tomar uma decisão clara o quanto antes. Essa alternância constante não ajuda nenhum dos dois goleiros.

“Quando Manuel está em plena forma física, ainda o considero um dos melhores goleiros. Sua experiência, presença e leitura de jogo são realmente excepcionais. Mas a questão crucial é: com que frequência ele ainda está em plena forma física? Não adianta ser de nível mundial se o corpo já não consegue acompanhar. E Jonas Urbig está fazendo um bom trabalho. Também não se deve subestimá-lo.”

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Pausa de inverno adia retorno previsto

A expectativa agora é que Neuer fique afastado por um período de seis semanas a dois meses, o que, na prática, o deixa fora pelo restante de 2026. A previsão é que ele volte após a pausa de inverno da Bundesliga, em janeiro de 2027, quando as conversas sobre seu futuro devem se intensificar. Enquanto isso, Urbig terá uma sequência maior no gol para provar que pode assumir a camisa 1 em definitivo.