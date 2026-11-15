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O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, descreveu o confronto decisivo contra a Itália pela Liga das Nações da Uefa como uma partida eliminatória de alta pressão. Van Bommel ressaltou que a vitória é essencial para a Bélgica conquistar uma vaga nas quartas de final em Bruxelas.

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Jogo decisivo em Bruxelas para a equipe de Van Bommel

A Bélgica volta a jogar em casa, em Bruxelas, para enfrentar a Itália no Koning Boudewijnstadion, sabendo que a vitória é essencial para terminar entre os dois primeiros colocados do Grupo 1 da Liga das Nações da UEFA. A equipe de Mark van Bommel ocupa atualmente a terceira posição após uma campanha irregular, embora tenha reagido a uma derrota pesada para a França com uma vitória crucial por 2 a 1 sobre a Turquia.

Com a acirrada disputa entre três equipes por uma vaga nas quartas de final chegando ao momento decisivo, os Diabos Vermelhos se preparam para seu maior desafio até agora.

A preparação de Van Bommel sofreu alguns contratempos, já que ele terá de lidar com as ausências dos lesionados Leandro Trossard e Mike Penders.

Van Bommel cobra mentalidade de alto nível sob pressão

Antes do confronto decisivo, Van Bommel ressaltou que seu elenco precisa encarar plenamente a enorme pressão, comparando a partida a um confronto eliminatório.

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“A vitória é tudo o que importa. Não é uma final, mas está em jogo avançar ou não à próxima fase; é mais como uma partida eliminatória”, afirmou Van Bommel.

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O técnico belga acredita que vivenciar esse nível de intensidade é valioso para o desenvolvimento do elenco antes de futuros torneios internacionais.

A rápida evolução da Itália sob o comando de Mancini

Van Bommel também reconheceu a significativa transformação tática pela qual a Itália passou sob o comando de Roberto Mancini desde o primeiro confronto entre as equipes nesta campanha.

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“É um teste interessante jogar sob pressão, especialmente pensando nos grandes torneios. Sempre nos preparamos da mesma maneira, seja uma final ou não”, observou Van Bommel.

Ao elogiar o próximo adversário, acrescentou: “É uma Itália diferente daquela que enfrentamos na partida de estreia. Está mais sólida e melhorou em pouco tempo. Não se vence a França por acaso, e essa vitória não me surpreendeu.”

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Diabos Vermelhos buscam vaga nas quartas de final em casa

Com a fase de grupos chegando a um desfecho dramático, a Bélgica sabe que conquistar os três pontos contra uma Itália em ascensão é a única garantia de avançar à próxima fase.

A disputa tática no Koning Boudewijnstadion levará o esquema de Van Bommel ao limite, enquanto a equipe tenta aproveitar o fator casa.

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A Bélgica está totalmente concentrada em conquistar uma vitória disciplinada e marcante em Bruxelas para garantir sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações.