Esta é a surpreendente razão pela qual Van Nistelrooij não estava presente na seleção holandesa

Ruud van Nistelrooij não esteve presente na semana passada no início da pré-temporada da seleção holandesa nos Estados Unidos. O assistente técnico não viajou junto com o grupo, pois estava na Holanda comemorando seu aniversário, segundo revelou o jornal De Telegraaf. Inicialmente, a KNVB havia mencionado “motivos familiares”.

A comissão técnica e o grupo de jogadores partiram na quinta-feira para os Estados Unidos, mas Van Nistelrooij ficou na Holanda. No sábado, ele comemorou seu 50º aniversário em um evento privado no Bistro Tante Pietje, em Den Bosch. Curiosamente, ele só completará 50 anos no dia 1º de julho.

Sua ausência foi notada no primeiro treino da Seleção Holandesa em Orangeburg. O técnico Ronald Koeman declarou no domingo que já se sabia há meses que Van Nistelrooij se juntaria ao grupo mais tarde e que isso havia sido autorizado.

“Quando abordei Ruud para fazer parte da comissão técnica da Seleção Holandesa, ele mencionou que havia algo importante no último sábado”, contou Koeman. “Quando se fala em questões familiares, isso sempre soa pesado. Mas foram questões familiares bonitas e agradáveis.”

Van Nistelrooij já se juntou à seleção em Nova York. Segundo o De Telegraaf, o desenrolar dos acontecimentos levanta questões devido a uma decisão anterior de Koeman em relação a Quinten Timber. “É curioso que Koeman tenha dado permissão a Van Nistelrooij para algo tão trivial”, afirma o De Telegraaf.

Quinten Timber não recebeu permissão para se apresentar à seleção holandesa um dia depois para assistir à final da Liga dos Campeões de seu irmão, Jurriën Timber.

Koeman não considera essa comparação justificada. “Não dá para comparar assim, na minha opinião”, afirmou o técnico da seleção.