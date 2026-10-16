O procurador da KNVB pede uma suspensão de 30 meses para Jhon van Beukering, conforme revelado no processo disciplinar de quinta-feira à noite. Van Beukering é acusado de agressão grave.

Jhon van Beukering é acusado de cometer uma agressão grave durante o intervalo do confronto entre IJsselmeervogels e GVVV, duas equipes do futebol amador. O ex-jogador de clubes como Feyenoord e NEC teria dado um soco no rosto de Quiermo Dumay, jogador do IJsselmeervogels.

Há algumas semanas, a situação saiu completamente do controle no Sportpark De Westmaat. Com o placar em 0 a 2, as duas equipes foram para os vestiários, mas foi ali que ocorreu o incidente. Segundo a RTV Utrecht, Dumay recebeu um soco no rosto ao entrar no túnel dos jogadores.

Ele sofreu ferimentos significativos. Fotos mostraram o rosto ensanguentado de Dumay e que ele havia perdido alguns dentes. Agora, veio à tona que Van Beukering seria o autor da agressão. No GVVV, ele era auxiliar técnico de seu irmão, Dennis van Beukering.

Em seguida, o GVVV divulgou um comunicado e decidiu demitir Van Beukering imediatamente. "A diretoria tomou providências logo após o fim da partida e iniciou uma investigação cuidadosa sobre os acontecimentos e o papel dos envolvidos. Com base nas informações disponíveis neste momento, a diretoria decidiu que nosso treinador principal, Dennis van Beukering, e o auxiliar técnico Jhon van Beukering deixarão de exercer suas funções no G.V.V.V. imediatamente."

"Além disso, a diretoria concluiu que não há condições suficientes para dar continuidade ao trabalho com eles", afirmou o clube amador, deixando claro que os treinadores terão de sair.

O SC Veluwezoom, de Velp, clube do qual Jhon era o treinador principal, também decidiu demiti-lo após os incidentes. Se depender do procurador, portanto, Van Beukering ficará afastado da beira do campo pelos próximos dois anos e meio. Uma decisão é esperada em breve.