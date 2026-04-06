Está decidido: o Real Madrid dispensa três jogadores... e impõe “condições rigorosas” para a permanência de outros quatro

Parece que o Real Madrid já aceitou de fato a perda do título da La Liga nesta temporada, aguardando apenas o anúncio oficial, de modo que todas as esperanças do clube merengue se voltam agora para a Liga dos Campeões como última chance de salvar a temporada.

No entanto, qualquer possível eliminação diante do Bayern de Munique nas semifinais europeias acelerará um processo de reestruturação abrangente dentro da equipe, incluindo decisões cruciais sobre o futuro de vários jogadores.

De acordo com fontes próximas ao clube, a diretoria esportiva, liderada por Florentino Pérez, já começou a traçar as linhas gerais do projeto para a próxima temporada, em colaboração com a comissão técnica, em meio a uma convicção crescente da necessidade de mudanças radicais em algumas posições que demonstraram clara fragilidade nesta temporada.

O técnico espanhol Álvaro Arbeloa, que participa da avaliação da situação técnica, revelou o que considera o maior problema do Real Madrid atualmente: a ausência de um “plano B”.

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Na sua opinião, a equipe não possui soluções táticas suficientes quando os jogos tomam rumo adverso, e a competição interna entre os titulares é praticamente inexistente, o que levou a uma queda na motivação e no espírito de luta dentro do grupo.

A intenção do clube é clara: renovar o elenco em algumas posições-chave com jogadores de primeira linha, reforçando ao mesmo tempo a profundidade do banco de reservas. Mas, para isso, será necessário abrir mão de alguns nomes de destaque para gerar a liquidez financeira necessária para as novas contratações.

Nomes na lista de saídas

A lista de jogadores que enfrentam um futuro incerto inclui: Dani Carvajal, Ferland Mendy, Raúl Asensio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Mastanunu, Gonzalo García e Rodrygo.

Dentre eles, Carvajal é o único cujo contrato termina oficialmente, enquanto Mendy se recusa a sair, apesar das repetidas tentativas do clube de vendê-lo; quanto a Rodrygo, sua lesão atual torna sua saída improvável no momento.

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Por outro lado, espera-se que o futuro da dupla de jovens Mastantuono e Gonzalo García dependa da escolha do próximo técnico, com a possibilidade de serem emprestados para ganhar experiência.

No entanto, os três nomes que se destacam com força na lista de candidatos à venda são Raúl Asensio, o jovem zagueiro que tem apresentado um bom desempenho, mas o retorno de Éder Militão e a aposta em Huisen, além da intenção do clube de contratar um novo zagueiro, tornam sua saída uma opção lógica. Assensio possui um alto valor de mercado que pode render ao clube uma quantia significativa.

O segundo nome é Eduardo Camavinga, o francês que ainda não atingiu o sucesso esperado, apesar de seu grande talento, e que tem despertado grande interesse de clubes da Premier League e do Paris Saint-Germain, o que torna sua venda uma forte candidata a ser a grande negociação do Real Madrid neste verão.

E, por fim, Dani Ceballos: que não conseguiu se firmar no time titular, e sua saída é vista como uma opção lógica para reduzir gastos e abrir espaço para novos jogadores.

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Rumo a uma revolução calculada no “Santiago Bernabéu”

Além desses, há casos em aberto relativos a jogadores cujos contratos terminam em breve, como Antonio Rüdiger, Carvajal e David Alaba, situações que geram muita controvérsia dentro da diretoria. Caso a saída de alguns deles se confirme, o Real Madrid será obrigado a contratar entre seis e sete novos jogadores para renovar o elenco.

A revolução esperada não afetará os pilares da equipe, como Vinícius Júnior, Bellingham, Valverde e Courtois, mas representará uma mudança clara na estrutura técnica do time, que nesta temporada demonstrou um recuo em termos de personalidade e competitividade.

O Real Madrid, que vive uma delicada fase de transição, parece estar prestes a enfrentar um verão agitado no mercado de transferências, buscando reconstruir uma equipe capaz de recuperar o domínio nacional e europeu, após uma temporada marcada por instabilidade e decepções.

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