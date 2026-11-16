"Está brincando?": ex-presidente da Federação Francesa comenta candidatura de Diallo contra Infantino

Compartilhar Siga GOAL no Google

A candidatura do francês Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, para enfrentar Gianni Infantino na disputa pela presidência da Fifa causou grande surpresa em seu antecessor, Noël Le Graët, que não escondeu o espanto com a decisão de seu ex-vice de entrar em uma das batalhas eleitorais mais difíceis do futebol mundial, sobretudo por ainda ser próximo do atual presidente da Fifa.

Publicidade

A Uefa anunciou a candidatura de Diallo às eleições para a presidência da Fifa, marcadas para 18 de março de 2027, na capital marroquina, Rabat , tornando o francês o candidato apoiado pelo Comitê Executivo da Uefa contra Infantino, que busca seguir no comando da entidade.

A escolha de Diallo ocorreu em meio a movimentações europeias em busca de um nome capaz de rivalizar com Infantino, presidente da Fifa desde 2016, depois que se intensificaram as divergências entre ele e alguns dirigentes europeus sobre a forma de gestão da entidade e uma série de projetos comerciais que geraram ampla polêmica nos últimos tempos.

Entre os temas que mais acirraram o conflito, destacou-se o projeto de criação de uma empresa comercial ligada à Fifa, chamada "Fifa Forward Enterprise", que permitiria a participação de investidores do setor privado, antes de a ideia ser abandonada em meio a objeções e críticas de setores do futebol europeu.

Em seu primeiro comentário sobre a candidatura de Diallo, Noël Le Graët, ex-presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), demonstrou grande espanto em entrevista ao canal "RMC Sport", sobretudo porque o ex-dirigente francês mantém uma relação forte com Infantino, a quem chamou de amigo, reafirmando sua admiração por ele.

Publicidade Publicidade

Surpreso com a decisão, Le Graët questionou: "Está brincando?", antes de acrescentar: "O Gianni é um amigo, e eu o admiro, você sabe disso", em clara referência à dificuldade de sua posição diante da disputa entre o atual presidente da Fifa e seu compatriota, que o sucedeu no comando da federação francesa.

Tópicos relacionados

O ex-dirigente francês não descartou que Diallo tenha atributos para disputar a eleição, mas afirmou não saber exatamente em quais argumentos o presidente da FFF se apoia para enfrentar Infantino: "Certamente ele tem argumentos que eu desconheço".

Ainda espantado, Le Graët acrescentou: "Estou muito surpreso, não sei o que dizer a vocês", antes de explicar: "Se ele tem argumentos para contribuir com o futebol, melhor para ele. É uma posição muito difícil, sejamos claros: é esporte e negócio ao mesmo tempo".

Publicidade

As declarações de Le Graët têm um significado importante, considerando sua relação com Infantino, além de já conhecer Diallo, que foi seu vice na federação francesa antes de sucedê-lo no cargo, o que torna a disputa ainda mais delicada nos âmbitos pessoal e administrativo.

Philippe Diallo, de 63 anos, chegou à presidência da Federação Francesa de Futebol em janeiro de 2023, após a saída de Le Graët em meio a uma série de crises e críticas que marcaram sua gestão. Inicialmente, ele assumiu como presidente interino, antes de ser eleito oficialmente em junho do mesmo ano.

Publicidade

Diallo conseguiu se manter no cargo ao ser reeleito em dezembro de 2024 para um novo mandato de quatro anos, tornando-se um dos dirigentes de maior destaque do futebol francês, antes de se ver agora diante de uma oportunidade maior no cenário internacional, depois de ter sido escolhido pela Uefa para disputar o comando da Fifa.

A eleição de março de 2027 deve marcar um embate importante entre Diallo e Infantino, em meio aos esforços do lado europeu para encontrar uma alternativa capaz de alterar o equilíbrio de forças dentro da Fifa, enquanto as declarações de Le Graët indicam que a candidatura do francês não passou sem surpresas, nem mesmo no círculo próximo à federação francesa.