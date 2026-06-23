Esses três jogadores da seleção holandesa estão em alerta máximo para o confronto da Copa do Mundo contra a Tunísia

Micky van de Ven, Crysencio Summerville e Memphis Depay precisam tomar cuidado durante a última partida da fase de grupos da Holanda contra a Tunísia. Esses três jogadores da seleção holandesa estarão suspensos para a primeira partida da fase eliminatória caso recebam um cartão amarelo.

A seleção holandesa disputa, na madrugada de quinta para sexta-feira, a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A Tunísia, já eliminada, será a adversária da Seleção Holandesa no Kansas City Stadium.

Como Van de Ven, Summerville e Memphis receberam um cartão amarelo contra o Japão (2 a 2), eles não podem se dar ao luxo de receber outro cartão amarelo contra a Tunísia.

Durante a vitória convincente sobre a Suécia (5 a 1), a seleção holandesa não recebeu nenhum cartão.

Após a fase de grupos, todos os cartões serão zerados. Nesse momento, Van de Ven, Summerville e Memphis também começarão do zero.

Devido ao aumento do número de partidas, os cartões amarelos serão novamente anulados após as quartas de final da Copa do Mundo.