Em uma temporada em que os motivos para otimismo diminuem entre os torcedores do Manchester United, marcar gols já não é suficiente para dissipar os temores ou esconder o tamanho dos problemas que cercam o time. E enquanto Bryan Mbeumo segue dando sinais positivos com seus gols consecutivos, o treinador Michael Carrick se vê diante de uma realidade bem mais complexa, depois que a sequência de resultados negativos chegou a seis partidas seguidas sem vitória, em um cenário que remete a períodos difíceis vividos pelo clube nos últimos anos.

O empate por 1 a 1 diante do Leeds United, no estádio Elland Road, impôs mais pressão sobre o Manchester United, apesar das tentativas do time de apresentar uma imagem aceitável. Entre a crise de resultados, as críticas dirigidas à diretoria por causa das contratações e o aumento dos problemas físicos no plantel, a missão de Carrick parece ainda mais difícil, mesmo com sua insistência em manter uma visão positiva sobre o que espera sua equipe.

Em meio ao cenário sombrio, Bryan Mbeumo continua sendo um dos indicadores mais positivos do Manchester United, depois de marcar mais um gol no estádio do Leeds, chegando a quatro gols em sete partidas na Premier League, conforme informou a "BBC Sport".

O atacante camaronês dá ao seu time certo poder de fogo ofensivo, em um momento em que um grande número de companheiros sofre para encontrar o caminho das redes. Com exceção de Bruno Fernandes, que marcou três gols — um "hat-trick" — contra o Ipswich em agosto, nenhum outro jogador do grupo de Carrick conseguiu marcar mais de um gol.

Mas depender do brilho de Mbeumo não parece suficiente para tirar o time da crise, especialmente porque o problema não está apenas em marcar, mas na capacidade do Manchester United de transformar sua atuação em vitórias que lhe garantam estabilidade e devolvam a confiança à torcida.

Apesar de o time ter feito uma atuação aceitável diante do Leeds, assim como na partida contra o Atlético de Madrid na terça-feira, o gol sofrido no primeiro minuto do último jogo o colocou novamente diante de um teste difícil e revelou que ele continua sofrendo para lidar com os momentos decisivos.

Seis partidas sem vitória: Carragher se recusa a baixar o nível das expectativas

O Manchester United chegou a seis partidas consecutivas sem conquistar qualquer vitória, a pior sequência do time desde a temporada 2018-2019, quando seu nível caiu de forma acentuada após a efetivação de Ole Gunnar Solskjaer no cargo de treinador em caráter permanente.

Esse retrospecto coloca o time sob pressão crescente, sobretudo porque o empate diante do Leeds não ofereceu o suficiente para convencer os observadores de que a crise começou a caminhar para uma solução.

Jamie Carragher, ex-zagueiro do Liverpool e da seleção da Inglaterra, foi um dos principais críticos da imagem apresentada pelo United, ao considerar que não perder não deve se transformar em critério para julgar o sucesso ou a evolução do time.

Carragher disse à rede "Sky Sports": "Como eles não perderam para o Leeds, tendemos a acreditar que o United fez uma boa atuação. Mas, por outro ângulo, isso é algo negativo; estamos, com isso, baixando os padrões. Na verdade, não deveríamos falar do Manchester United com essa lógica".

As declarações de Carragher refletem parte da crise vivida pelo clube, já que as expectativas não se limitam mais à disputa por títulos, e a discussão passou a girar em torno de como recuperar a capacidade de vencer com regularidade e evitar mais tropeços que afastem o time das primeiras posições.

Martínez acende a crise na diretoria, com Wilcox presente nas tribunas

Não foram apenas os resultados a fonte de preocupação dentro do Manchester United. Antes do confronto com o Leeds, houve uma crise provocada pelo zagueiro argentino Lisandro Martínez, depois de ele dirigir críticas duras ao diretor esportivo Jason Wilcox e à diretoria do clube, acusando-os de falhar em viabilizar contratações eficazes durante a janela de transferências do verão europeu.

As declarações de Martínez reabriram o debate sobre a política do clube no mercado de transferências e sobre a capacidade da diretoria de atender às necessidades do time e disponibilizar as peças necessárias para ajudar a comissão técnica a competir.

Wilcox esteve presente nas tribunas do Elland Road durante a partida, enquanto Martínez foi titular, depois de se desculpar pelo momento e pelo local em que fez as críticas, sem recuar quanto ao conteúdo do que disse.

Essa crise ganha importância adicional diante da percepção de que Carrick não recebeu todas as peças de que precisa, especialmente na posição de lateral-esquerdo, onde o time ficou sem um concorrente claro para Luke Shaw.

Em um indicativo do tamanho da instabilidade nessa posição, Diogo Dalot se tornou o quinto jogador diferente a atuar nela pelo Manchester United na temporada atual, o que levanta questionamentos sobre a estabilidade tática e sobre a capacidade do treinador de contar com uma escalação fixa.

A situação de Shaw quanto à participação na viagem do time na quarta-feira para enfrentar o Como, da Itália, na Liga dos Campeões segue indefinida, o que pode obrigar Carrick a fazer mais mudanças na escalação, em um momento em que o time precisa muito de estabilidade.

Lesões atingem a defesa e Carrick recorre a soluções forçadas

Os problemas do Manchester United aumentaram durante o confronto com o Leeds, depois que Martínez deixou o campo no intervalo por causa de uma lesão na coxa, renovando os temores sobre a condição da linha defensiva e a capacidade do time de lidar com as ausências.

Com a situação física delicada do zagueiro holandês Matthijs de Ligt, que voltou recentemente após uma ausência de cerca de 11 meses devido a problemas nas costas, Carrick decidiu escalar o lateral Noussair Mazraoui em seu lugar, em um movimento que refletiu o tamanho das limitações que cercam suas opções defensivas.

Essas circunstâncias colocam o treinador diante de um dilema evidente: ele precisa encontrar o equilíbrio entre preservar a integridade dos jogadores que retornam de lesões e aproveitar as peças disponíveis para superar a sequência de resultados negativos.

Além disso, a continuidade das mudanças na linha defensiva não ajuda a construir a sintonia necessária entre os jogadores, especialmente em uma fase em que o time precisa reduzir os erros e melhorar a forma de lidar com o início das partidas, depois de ter sofrido um gol cedo diante do Leeds.

Entre a falta de estabilidade defensiva e as críticas relacionadas às contratações, Carrick se vê obrigado a encontrar soluções rápidas, sem ter o luxo de poder contar com todas as suas peças em sua melhor condição física.

Décimo terceiro lugar: Carrick se mantém otimista

O Manchester United encerrou o confronto com o Leeds ocupando a 13ª colocação na tabela da Premier League, com a possibilidade de cair para uma posição ainda pior antes do fim dos jogos da rodada.

Apesar do quadro preocupante, Carrick optou por se afastar do tom pessimista, preferindo afirmar que seu time é capaz de superar a fase atual se conseguir recuperar a consistência e trabalhar de forma correta.

Ao contrário do que ocorreu com Ruben Amorim na temporada passada, quando o treinador português fez declarações explosivas em uma entrevista coletiva após o confronto entre as duas equipes, antes de ser demitido no prazo de 24 horas, Carrick pareceu mais tranquilo ao lidar com a pressão.

O treinador do Manchester United disse que usou fones de ouvido durante toda a semana e, por isso, não ouviu o barulho provocado pelas declarações de Martínez, antes de explicar sua leitura da situação atual.

E acrescentou: "Sinceramente, hoje pareceu um novo começo; nós temos consciência da nossa realidade atual, nós a aceitamos e trabalhamos para corrigi-la. Não estou tentando pintar as coisas como se fossem ideais de forma alguma, sou totalmente realista".

Carrick explicou que as equipes às vezes passam por períodos difíceis, durante os quais precisam encontrar um caminho para sair da crise, e destacou a necessidade de manter a consistência e seguir fazendo as coisas certas, em vez de ceder à pressão dos resultados.

Encerrou sua fala afirmando que o Manchester United tem os elementos necessários para ganhar partidas de futebol e que a situação pode parecer negativa quando observada de um determinado ângulo, mas que ele está confiante na capacidade do time de conseguir uma sequência de resultados positivos.

Ainda assim, o otimismo por si só não será suficiente para mudar a realidade do Manchester United: o time precisa traduzir a melhora do desempenho em vitórias efetivas, resolver seus problemas defensivos e recuperar a estabilidade dentro e fora de campo. Até que isso aconteça, o brilho de Mbeumo seguirá sendo um ponto luminoso em uma temporada cada vez mais complicada, enquanto Carrick espera que o próximo jogo seja um verdadeiro início da saída do túnel escuro.



