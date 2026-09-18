Xavi deixou diversos nomes de fora de sua convocação para os próximos jogos contra Alemanha, Sérvia e Grécia pela Liga das Nações. Abaixo, um panorama dos nomes que não aparecem na lista do novo técnico da seleção holandesa.

Frenkie de Jong já sabia que ficaria fora da seleção holandesa por causa de lesão. A expectativa é de que ele retorne ao Barcelona em meados de outubro. Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) e Ian Maatsen (Aston Villa) também não estão em condições físicas suficientes para este período de jogos de seleções.

Por conta de lesões, Xavi também não poderá contar neste período de jogos de seleções com Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten e Xavi Simons. Os três jogadores sofreram lesões graves e ainda devem passar algum tempo em recuperação. O trio também perdeu a Copa do Mundo do verão passado.

O nome mais chamativo ausente da convocação da seleção holandesa é o de Memphis Depay. O atacante do Corinthians era peça constante com Ronald Koeman, mas desta vez foi deixado de fora. Na lista de 26 jogadores também não há espaço para Wout Weghorst.

Luciano Valente, que tem duas partidas pela seleção, também não terá a chance de se provar diante de Xavi. Para o treinador, não é um problema que Steven Bergwijn atue na Saudi Pro League, mas a convocação, portanto, não veio. Wouter Burger, Zian Flemming e Givairo Read, Stefan de Vrij e Kees Smit também permanecem em seus clubes.

A Holanda abre a nova temporada da Liga das Nações na quinta-feira, 24 de setembro, contra a Alemanha. A equipe de Jürgen Klopp, nomeado neste verão, visita a Johan Cruijff ArenA.

A Sérvia será a adversária da equipe de Xavi em 27 de setembro e 4 de outubro. Entre essas partidas, haverá o confronto com a Grécia em 1º de outubro. No período de jogos de seleções de novembro, a equipe enfrentará a Alemanha (13 de novembro) e a Grécia (16 de novembro).

Xavi concederá entrevista coletiva na segunda-feira. O técnico da seleção holandesa então dará explicações sobre a convocação montada por ele para os duelos da Liga das Nações.