“Esse placar parece melhor do que 4 a 2”: goleiro do Manchester United, Senne Lammens comemora defesa de pênalti cobrado por Francesco Pio Esposito no fim do jogo, enquanto a Bélgica elimina a Itália da Liga das Nações

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O goleiro do Manchester United, Senne Lammens, comemorou a defesa de um pênalti cobrado por Francesco Pio Esposito nos minutos finais, que selou a vitória da Bélgica por 4 a 1 sobre a Itália em Bruxelas. A vitória de virada classificou a equipe de Mark van Bommel para as quartas de final da Liga das Nações como vice-líder do Grupo A1 e eliminou a Itália, que jogava fora de casa.

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Goleiro coroa virada dominante em Bruxelas

Lammens manteve a vantagem de três gols da equipe de Van Bommel ao mergulhar para a direita e defender o pênalti cobrado por Pio Esposito nos minutos finais. A partida foi a oitava do goleiro pela seleção principal desde sua estreia na goleada por 7 a 0 sobre Liechtenstein pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro passado, e sua quinta atuação na Liga A em 2026. A vitória levou a Bélgica às quartas de final, atrás da França, vencedora do Grupo A1, que derrotou a Turquia por 2 a 1.

Goleiro elogia reação tranquila da Bélgica

Depois que Lammens defendeu uma finalização de Niccolo Pisilli aos sete minutos, após cruzamento de Riccardo Calafiori, Esposito abriu o placar para a Itália aos 11, com seu 10º gol em 15 partidas pela seleção. No entanto, o defensor do Brighton Maxim De Cuyper empatou pouco depois, a cerca de 5,5 metros do gol, antes de Nathan Ngoy marcar seu primeiro gol pela seleção no rebote, aos 21 minutos. Cinco minutos depois, Jeremy Doku recebeu um passe de Kevin De Bruyne, passou por vários defensores e bateu para superar Gianluigi Donnarumma, seu companheiro de Manchester City.

Em entrevista à VTM após a partida, Lammens elogiou a tranquilidade de sua equipe: "É sempre bom defender um pênalti, mesmo quando já estava 4 a 1. Esse placar fica melhor do que 4 a 2. Eles começaram bem, pressionaram bem e marcaram, mas não entramos em pânico. Sabemos quais são as nossas qualidades, marcamos três vezes e criamos ainda mais chances, o que resultou em um ótimo desfecho."

Contra-ataques agressivos superam visitantes desgastados

Donnarumma defendeu duas finalizações de De Bruyne à queima-roupa, enquanto o meia belga também chutou para fora após passe de Youri Tielemans, e Charles De Ketelaere cabeceou na trave. A dez minutos do fim, a Bélgica saiu em contra-ataque com Doku e De Bruyne, que deixaram o ponta do AC Milan Diego Moreira em condições de marcar seu primeiro gol pela seleção, antes de Lammens defender o pênalti de Esposito. Apesar de ter vencido a França por 3 a 1 três dias antes, a Itália de Roberto Mancini terminou em terceiro lugar, embora tenha escapado do rebaixamento automático.

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De volta, goleiro terá visita a Anfield

Enquanto a Bélgica pode pensar nas quartas de final da Liga das Nações, em março, Lammens precisa voltar sua atenção imediata à luta contra o rebaixamento na Premier League com o Manchester United. O Manchester United ocupa a 18ª posição na tabela antes da difícil visita ao rival Liverpool, em Anfield, neste fim de semana. O confronto também marcará a estreia de Mauricio Pochettino, recém-nomeado técnico do United.