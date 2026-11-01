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O meio-campista do Borussia Dortmund Felix Nmecha fez uma avaliação sincera após o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique, em uma partida de ataques de um lado a outro. Nmecha, que atuou no corredor interno esquerdo no sistema assimétrico de Kovac, considerou que o Dortmund conquistou um ponto valioso em um confronto caótico.

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Nmecha dá sustentação ao meio-campo em duelo tático

O meio-campista Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, teve uma atuação enérgica na partida em que o BVB reagiu duas vezes para empatar por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Allianz Arena. Nmecha atuou pelo meio-espaço esquerdo no esquema assimétrico 4-4-2 de Niko Kovac.

O meio-campista viveu uma tarde agitada, que incluiu uma marcação de toque de mão no segundo tempo. Na cobrança do pênalti, Harry Kane acertou o travessão.

Apesar das reviravoltas da partida, o Dortmund se manteve firme para conquistar um ponto.

Nmecha descreve o vaivém caótico do Klassiker

Em entrevista à Sky após o apito final, Nmecha admitiu que a partida o exigiu física e mentalmente. "Foi um bom jogo das duas equipes. Tivemos momentos em que poderíamos ter assumido o controle, mas o Bayern também teve", observou Nmecha.

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"Em alguns momentos, o jogo ficou um pouco maluco. Essa partida teve de tudo."

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"Demos tudo de nós e, no fim, sentimos que conquistamos um ponto, em vez de perdermos dois. É uma sensação boa", afirmou o meio-campista.

Equilíbrio tático de Kovac dá apoio ao meio-campo

A disciplina posicional de Nmecha pelo meio-espaço esquerdo permitiu que Jobe Bellingham e Joey Veerman controlassem áreas centrais importantes nos períodos de domínio do Dortmund no primeiro tempo.

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Após a partida, Kovac observou que a pressão com uma linha de quatro na defesa permitiu acrescentar um jogador ao meio-campo, dando a atletas como Nmecha condições de dificultar a construção de jogadas do Bayern.

O esforço coletivo do Dortmund garantiu que a equipe se mantivesse competitiva durante os 90 minutos.

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Meio-campo volta as atenções aos próximos desafios nacionais

Nmecha e o Dortmund deixam Munique com a invencibilidade no campeonato preservada. A equipe está empatada com o Bayern na liderança da tabela, com 18 pontos.

O meio-campista tentará dar sequência à forte atuação tática nas próximas semanas.

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O Dortmund volta suas atenções ao próximo jogo pela Bundesliga.