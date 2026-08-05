Como vídeos nas redes sociais mostram, o jogador de 34 anos se envolveu em uma troca verbal de farpas diante do vestiário da equipe com a diretoria do clube adversário após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil com seu clube, o Santos FC, na terça-feira, contra o Clube do Remo (1 a 0), e depois ainda os zombou ao dançar de forma provocativa, posar mostrando os músculos e até colocar a língua para fora.

O presidente do Remo, Antonio Carlos Texeira, manifestou sua indignação em seguida e chamou Neymar, que em uma partida de Copa quente havia dado a assistência para o gol da vitória de Rony (74') após entrar em campo, de "mendigo". Permanece "a sensação de termos sido tratados injustamente. O Santos não precisa disso. E esse mendigo do Neymar, que é idolatrado por uma horda de crianças, se comportou como um palhaço e ainda nos provocou. Nós mesmos somos culpados por idolatrarmos tipos como ele", disse Texeira.

Antes disso, ainda no caminho para o túnel dos jogadores, Neymar já havia se desentendido com torcedores adversários. Eles o insultaram durante todo o jogo com gritos como "Vai tomar no cu" (comparável a "Vá se foder"). "Obrigado pelo apoio", escreveu Neymar depois, de forma sarcástica, em sua história no Instagram sobre um vídeo disso. Além disso, ele compartilhou uma imagem no avião com o comentário "Objetivo alcançado", além de um emoji de piscadela.

Neymar dá tapa no filho de Robinho

Já em maio, Neymar havia gerado manchetes negativas com um tapa em seu companheiro de equipe de 18 anos, Robinho Junior. Ainda no domingo, o grande veículo brasileiro Globo Esporte havia noticiado que o superstar de 34 anos havia repreendido duramente dois jovens companheiros após o 2 a 2 contra a Chapoecense e, nesse contexto, até os insultado. Entre outras coisas, Neymar teria chamado o meio-campista Bontempo, de 21 anos, de "merda", e o zagueiro Ananias, de 19 anos, também foi citado nominalmente.

Em uma mensagem em vídeo no Instagram, Neymar classificou essa reportagem como "totalmente falsa" e disse: "A todos que divulgaram essas informações: por favor, parem com isso. Não espalhem mentiras." No vestiário, teria havido apenas "uma discussão". "Todos nós expressamos nossa opinião. Nós nos cobramos, o que é completamente natural, porque sempre exigimos o melhor de nós mesmos. Somos ambiciosos e queremos vencer. Mas não houve bronca nem atribuição de culpa aos jogadores jovens."

Na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, Neymar havia tido anteriormente apenas um papel secundário, e o Brasil, recordista mundial, caiu já nas oitavas de final diante da Noruega. Em seguida, Neymar anunciou sua aposentadoria da Seleção. Recentemente, ele voltou a gerar muita especulação com declarações sobre seu iminente fim de carreira no final do ano.