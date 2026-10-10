"Esse garoto tem muito mais qualidade do que todas aquelas grandes contratações do Ajax"

Mario Been e Kees Kwakman acham incompreensível que Abdellah Ouazane tenha de se contentar com um papel de reserva no Ajax. Eles disseram isso no De Eretribune, da ESPN.

No sábado, Ouazane ganhou meia hora contra o NEC (1 a 1), mas isso não foi suficiente para fazer a diferença. O talento de 17 anos mostrou algumas ações relâmpago, mas não conseguiu marcar.

“Demora muito para o Ouazane entrar, né”, começa Been. “Você fica assistindo o jogo inteiro a esses nomes grandes e caros que foram contratados, mas um garoto assim, vindo das categorias de base, tem, na minha opinião, muito mais qualidade do que a maioria dos que eles contrataram.”

Been, portanto, tem uma mensagem clara para o técnico Míchel Sánchez. “Eu sempre o colocaria para jogar. Porque ele também consegue passar pelos adversários.”

“Isso é muito importante nesse tipo de jogo, que você também consiga passar pelos jogadores quando estiver no um contra um”, acrescenta Been.

“Mais uma vez ele escolhe o Gloukh como ponta esquerda”, completa Kwakman. “Ele também teve algumas boas jogadas. E pela direita eles ainda estão procurando, principalmente agora que o Berghuis não está.”

“Sou muito fã do Ouazane, mas eles são tão cuidadosos com ele”, diz Kwakman, cheio de incompreensão. “Sim, por quê? Isso você tem que perguntar ao performance coach.”