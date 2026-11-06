Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
St. Pauli v 1. FC Nürnberg - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images
SID
Traduzido por

"Esse é um jogador de seleção": Miroslav Klose está entusiasmado com a convocação de Füllkrug por Jürgen Klopp

Siga GOAL no Google
Publicidade

Miroslav Klose considera acertado o retorno de Niclas Füllkrug à seleção alemã de futebol.

"Eu mesmo joguei até os 38 anos e fui campeão do mundo aos 36", disse o técnico do 1. FC Nürnberg, da segunda divisão, em entrevista à RTL/Sky Sport. "Então, acho que sou o exemplo perfeito."

Füllkrug, de 33 anos, foi convocado pelo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para os jogos da Liga das Nações na Sérvia, em 13 de novembro, e contra a Holanda, três dias depois.

Füllkrug disputou seu último jogo pela seleção até agora em junho de 2025. Desde que voltou ao Werder Bremen no verão, porém, o atacante vem se destacando e lidera atualmente a artilharia da Bundesliga, com nove gols. "Niclas reúne muitas características que fazem bem ao nosso jogo", disse Klose, maior artilheiro da história da seleção, com 71 gols.

Publicidade
Publicidade

"Ele faz gols, é presente em campo e dá o exemplo com seu desempenho", acrescentou o ex-atacante de 48 anos. "São coisas que me fazem dizer: esse é um jogador de seleção."