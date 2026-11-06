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Miroslav Klose considera acertado o retorno de Niclas Füllkrug à seleção alemã de futebol.

"Eu mesmo joguei até os 38 anos e fui campeão do mundo aos 36", disse o técnico do 1. FC Nürnberg, da segunda divisão, em entrevista à RTL/Sky Sport. "Então, acho que sou o exemplo perfeito."

Füllkrug, de 33 anos, foi convocado pelo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para os jogos da Liga das Nações na Sérvia, em 13 de novembro, e contra a Holanda, três dias depois.

Füllkrug disputou seu último jogo pela seleção até agora em junho de 2025. Desde que voltou ao Werder Bremen no verão, porém, o atacante vem se destacando e lidera atualmente a artilharia da Bundesliga, com nove gols. "Niclas reúne muitas características que fazem bem ao nosso jogo", disse Klose, maior artilheiro da história da seleção, com 71 gols.

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"Ele faz gols, é presente em campo e dá o exemplo com seu desempenho", acrescentou o ex-atacante de 48 anos. "São coisas que me fazem dizer: esse é um jogador de seleção."