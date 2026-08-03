"Esse é talvez o lado dele que as pessoas não conhecem": técnico do Bayern, Vincent Kompany abre o jogo sobre Min-Jae Kim

Na temporada passada, Dayot Upamecano e Jonathan Tah eram titulares na zaga do Bayern de Munique, enquanto Min-Jae Kim aparecia como o primeiro substituto da dupla. No momento, nada indica que essa divisão de papéis vá mudar no futuro. "Não coloquem tudo de forma tão absoluta", declarou Vincent Kompany nesta segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa na ilha sul-coreana de Jeju, onde o Bayern de Munique faz sua viagem à Ásia.

"Estamos falando aqui de uma concorrência de que eu gosto e que eu mesmo vivi no Manchester City", contou Kompany. "O mais importante é se provar em campo. Nesse sentido, faço um elogio ao Min-Jae. Aconteça o que acontecer, ele segue concentrado e deixa que suas ações falem em campo."

Na temporada passada, Kim teve inicialmente muito poucas oportunidades. "Tive muitas situações em que pensei: talvez agora seja o momento certo de falar com Min-Jae", relatou Kompany. "Às vezes conversei com ele, às vezes o deixei em paz. Em todas as situações, ele reagiu da maneira certa e deu tudo de si nos treinos e em campo."

Na reta final da temporada, Kim somou muitos minutos na Bundesliga, que àquela altura já estava decidida, o que permitiu que Upamecano e Tah se recuperassem para os jogos de mata-mata das competições de copa.

Bayern de Munique faz teste nesta terça-feira contra o Jeju

No momento, o Bayern de Munique se prepara para a nova temporada na Coreia do Sul, terra natal de Kim. Nesta terça-feira, às 13h, a equipe fará um amistoso contra o Jeju SK FC. Kim e Tah fazem parte da delegação da viagem, enquanto Upamecano ainda está de licença especial após sua participação na semifinal da Copa do Mundo com a França.

De olho na próxima temporada, o próprio Kim espera "que o treinador me dê muitas chances" e acrescentou, com a modéstia de sempre: "Fico muito feliz por poder competir com Jonathan Tah e Dayot Upamecano. No Bayern de Munique há uma forte disputa por posição em toda temporada. Mas também nos damos bem. E conversamos muito, por isso estou muito satisfeito. Posso aprender muito com eles."

Ao fim da rodada de entrevistas, Kompany ainda foi perguntado sobre lados pouco conhecidos de Kim. "As pessoas nem sabem que ele também tem um senso de humor incrível", opinou Kompany, sorriu e completou: "É verdade mesmo. Sempre que um jogador está ao lado do Min-Jae, ele começa a rir. Talvez esse seja o lado dele que as pessoas não conhecem."