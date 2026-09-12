O francês Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain, respondeu às críticas que tem recebido desde a conquista da Bola de Ouro de 2025, garantindo que não se incomoda nem um pouco com o aumento da pressão sobre ele após vencer o mais prestigiado prêmio individual do futebol.

Em entrevista à revista "France Football", Dembélé falou sobre sua vida após conquistar a Bola de Ouro, apontando que a maior mudança que percebeu foi o aumento das críticas direcionadas a ele.

Disse o astro do Paris Saint-Germain, em declarações reproduzidas pela rede RMC: "Não me importo em ser criticado, isso faz parte do jogo. Você sempre vai ser alvo de críticas no futebol, e isso aumenta quando você é o portador da Bola de Ouro".

E acrescentou: "Venci o maior prêmio individual e, por isso, passei a estar mais sob os holofotes. Isso me faz rir, porque você é observado o tempo todo, mas não me incomoda".

A Bola de Ouro impõe um novo desafio

Durante a temporada 2025-2026, Dembélé disputou 40 partidas com o Paris Saint-Germain nas diversas competições, nas quais marcou 20 gols e deu 11 assistências, ressaltando que a conquista da Bola de Ouro o obriga a manter seu nível em todas as partidas.

E explicou: "Você tem que ser forte o tempo todo. Precisa fazer uma boa atuação em cada partida, senão todo mundo começa a falar de você e a criticá-lo. Isso é engraçado, mas não muda nada, porque as críticas sempre vão existir".

Dembélé considera que se tornou mais decisivo nas partidas cruciais em comparação com a temporada anterior, especialmente na Liga dos Campeões, onde marcou em todos os jogos que disputou a partir da volta das quartas de final.

E disse: "Eu era claramente melhor nos momentos decisivos, e isso é importante. Não é esse o critério número um?".

Ele apontou que as lesões que sofreu no início da temporada levaram a comissão técnica a lidar com ele com cautela, a fim de garantir sua prontidão para os grandes compromissos.

Dembélé não vive obcecado por manter o prêmio

Apesar de não estar entre os principais candidatos a vencer a Bola de Ouro novamente, Dembélé não parece estar preocupado com a possibilidade de perder o prêmio.

E disse: "É assim que é o futebol. A Bola de Ouro nunca foi uma obsessão para mim. Era um objetivo ou um sonho, sim, mas não era uma obsessão".

E acrescentou: "Espero que o melhor vença".

A surpresa de Dembélé: Kvaratskhelia como primeira escolha

Quando questionado sobre qual jogador escolheria para vencer a Bola de Ouro se a decisão fosse dele, Dembélé não hesitou em dar seu voto ao companheiro de Paris Saint-Germain, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Ao lado de Kvaratskhelia, Dembélé colocou o inglês Harry Kane e seu ex-companheiro de Paris Saint-Germain Kylian Mbappé entre as três primeiras posições.

Quando questionado se votaria em si mesmo, respondeu com firmeza: "Não, se fosse eu quem escolhesse, não me colocaria na lista e não votaria em mim mesmo".

Isso vem ao contrário de Mbappé, que disse que, "se dependesse dele, votaria em si mesmo na disputa da Bola de Ouro".

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