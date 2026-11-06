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O técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, falou sobre a decisão de Cristiano Ronaldo de se aposentar da seleção e revelou que não sabia do anúncio com antecedência. Ao comentar as especulações da imprensa, Jesus negou qualquer atrito com o ídolo de 41 anos e pediu que o país se concentre no futuro.

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Jesus é surpreendido por anúncio histórico de aposentadoria

O técnico de Portugal, Jorge Jesus, falou com a imprensa após a decisão de Cristiano Ronaldo de encerrar sua carreira de 23 anos na seleção. O atacante de 41 anos deixa recordes mundiais de 234 jogos e 146 gols pela seleção, e sua saída marca uma mudança monumental para Portugal antes dos confrontos da Liga das Nações contra Dinamarca e País de Gales.

Jesus admitiu que não foi informado da decisão com antecedência e soube da saída ao mesmo tempo que o público.

Apesar do anúncio repentino, o técnico ressaltou que respeita a decisão de Ronaldo de encerrar sua trajetória na seleção.

Notícia pelas redes sociais e ausência de ressentimentos

“Soube da decisão ao mesmo tempo que todos vocês, ao acompanhar o vídeo e o comunicado de Cristiano Ronaldo”, revelou Jesus, ao ser questionado sobre o momento do anúncio.

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“Até aquele momento, eu não sabia de sua intenção de deixar a seleção. Eu estava jogando, marcando gols, e ele era um dos jogadores que eu considerava. Não tentei conversar com Cris. Isso sempre seria lembrado na história pela saída de Cris da seleção, durante os quatro anos de contrato que tenho com a Federação Portuguesa de Futebol.”

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“Se eu acabei de dizer que pensava em convocá-lo, é porque acreditava que Cristiano Ronaldo continuaria neste projeto da Liga das Nações. Não há ressentimentos. Por quê? Porque todas as minhas decisões foram tomadas pensando na equipe. Como técnico, sempre tentei defender o que considerava melhor para o grupo. Estou perfeitamente tranquilo”, acrescentou Jesus.

O fim da era Ronaldo

Embora reconheça Ronaldo como uma referência maior do futebol português, Jesus pediu enfaticamente que a imprensa deixe de se concentrar no capitão que se aposentou da seleção e volte sua atenção para o elenco atual.

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“Esse assunto já foi abordado e não vou voltar a falar dele. Se quiserem falar da ausência de Cristiano Ronaldo da convocação, tudo bem. Mas esse assunto está encerrado”, afirmou Jesus.

“É hora de começar a falar da seleção e dos novos jogadores. Também considero isso importante. O que aconteceu no passado não me interessa neste momento. Claro que eu acreditava que Cristiano Ronaldo poderia voltar e pensei em convocá-lo, em conversar com ele. Mas tenho que respeitar sua decisão. Ele entendeu que havia chegado a hora de deixar a seleção.”

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Respeito ao legado e renovação da seleção

Jesus concluiu enfatizando que a renovação da seleção precisa ser acompanhada de imensa gratidão pelo que Ronaldo conquistou no cenário internacional.

“Tenho que respeitar essa decisão, sem jamais esquecer o que Cristiano Ronaldo representou e continua representando para Portugal”, explicou Jesus.

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“Ele é um símbolo e uma referência para os jogadores mais jovens que agora estão começando suas carreiras. No entanto, são duas questões completamente diferentes, que devem ser analisadas separadamente.”