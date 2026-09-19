Hansi Flick, técnico do Barcelona, mostrou-se satisfeito com o início forte de sua equipe após a vitória sobre o Sevilla por 3 a 1 no estádio Sánchez-Pizjuán, dando sequência à campanha impecável do time com o oitavo triunfo consecutivo desde o começo da temporada, em uma noite marcada pela atuação de destaque do brasileiro Raphinha, autor de 3 gols.

Flick elogiou o nível apresentado pelo capitão do Barcelona, ressaltando que a decisão de escalá-lo na posição de atacante centralizado partiu da comissão técnica, e que o jogador se adaptou rapidamente ao seu novo papel.

Ele disse: "Raphinha está em um nível altíssimo, e conhecemos a qualidade dele. É um jogador dinâmico e de alto nível, e estamos felizes com ele. A decisão de utilizá-lo como camisa 9 foi tomada pela comissão técnica, e ele está muito feliz em atuar nessa posição."

O elogio de Flick coincidiu com a proximidade da renovação de contrato de Raphinha com o Barcelona, já que o treinador alemão considerou a permanência do jogador no time um passo importante, ao afirmar: "É a melhor decisão que o clube tomou. Quando você o vê se conectando com a torcida e com o time, percebe que ele é o capitão ideal."

Por outro lado, o duelo contra o Sevilla trouxe uma má notícia para o Barcelona com a lesão de Andreas Christensen, que deixou o campo no segundo tempo após sofrer um problema muscular.

Flick revelou que o zagueiro dinamarquês ficará ausente por algumas semanas, à espera dos exames médicos para determinar com precisão a natureza da lesão e o tempo de afastamento.

Flick explicou que a escalação de Dominik Livaković como titular diante do Sevilla se deveu a uma decisão técnica específica para essa partida, e não a uma queda de confiança no outro goleiro.

E esclareceu: "Conversei com a comissão técnica, e foi isso que decidimos. Isso não significa que eu não confie no outro goleiro, mas hoje senti que Livaković deveria jogar. É algo relacionado apenas a essa partida, e não uma decisão pessoal."

O técnico do Barcelona falou sobre Rodri, elogiando o papel que o meio-campista desempenha dentro da equipe, e disse: "É um jogador excelente, controla tudo, e é muito importante para nós. Nos dá tranquilidade na posse de bola, e acredito que ele se entende muito bem com Pedri e com os zagueiros."