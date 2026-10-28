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O defensor do Fleetwood Town, Jake Batty, elogiou a resiliência dos companheiros após a equipe da quarta divisão surpreender ao eliminar nos pênaltis o Arsenal, campeão da Premier League, na Copa da Liga Inglesa. Mesmo estando 84 posições abaixo da equipe de Mikel Arteta na pirâmide do futebol, os donos da casa seguraram o empate por 1 a 1 antes de vencerem por 5 a 3 nos pênaltis.

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Azarões da quarta divisão surpreendem os campeões ingleses

Batty acredita que a eliminação do Arsenal, que fez nove mudanças em relação ao time que venceu o Everton no sábado, vai unir o elenco de Matt Lawlor, 18º colocado da League Two. Após uma interrupção de oito minutos causada por um drone, Aaron Loupalo-Bi, emprestado pelo Fulham, rolou a bola para Marli Salmon, de 17 anos, que deu uma caneta no goleiro estreante Illan Meslier aos 21 minutos. Viktor Gyokeres empatou aos 49. Depois, o goleiro Jay Lynch defendeu a cobrança de Bruno Guimaraes na disputa de pênaltis, antes de Conor Haughey confirmar a vitória por 5 a 3.

Visitantes desperdiçam várias chances e terminam com dez

Embora Martin Odegaard, que entrou no intervalo, tenha dado mais urgência ao Arsenal, que somou 26 finalizações e 59 ações com a bola dentro da área adversária, bloqueios decisivos de Rhys Bennett, Shaun Rooney e Haughey impediram os visitantes de marcar. Aos 86 minutos, Max Dowman, de 16 anos, foi expulso por atingir Harrison Neal com um chute. Foi o primeiro cartão vermelho do Arsenal em 79 partidas, desde a expulsão de Mikel Merino contra o Liverpool em maio de 2025. Lynch ainda defendeu tentativas de Ben White e Odegaard nos minutos finais.

Em entrevista à BBC Radio 5 Live, após invasões de campo e lágrimas de Lawlor marcarem a primeira eliminação dos atuais campeões ingleses por uma equipe da quarta divisão desde que o Wrexham venceu o Arsenal na Copa da Inglaterra de 1992, Batty disse: “Os campeões da Inglaterra vieram jogar na nossa casa. Sempre soubemos que seria uma partida difícil e que teríamos de lutar muito para conseguir o resultado.

“Acho que o 1 a 1 provavelmente foi um resultado justo nos 90 minutos. Fizemos o que precisávamos fazer, todos seguiram o plano de jogo. Mas, sim, isso nos dá muita confiança, muita motivação e nos aproxima como grupo, porque sabemos que podemos confiar uns nos outros, mesmo enfrentando jogadores que estão, possivelmente, entre os melhores do mundo neste momento.”

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Defensor cobra que equipe repita o espírito mostrado na copa

Ronan Coughlan, Neal, Will Davies, Andy Cannon e Haughey converteram suas cobranças contra Meslier, ampliando a sequência do Fleetwood para quatro vitórias consecutivas em disputas de pênaltis e 16 cobranças convertidas seguidas. Questionado se a ocasião trouxe motivação extra e como sua equipe conseguiu resistir, Batty acrescentou: “Temos de repetir isso em todos os jogos. Nossa campanha na liga não tem sido tão boa quanto queríamos e, por algum motivo, as competições de copa dão a todos um pouco mais de vontade. Conseguimos alguns momentos mágicos, e este é daqueles para contar aos netos.

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“Sabíamos que eles viriam aqui e dominariam a posse de bola. Não somos ingênuos, sabemos o que somos e o que eles são. É claro que, quando marcaram no começo do segundo tempo, você pensa: ‘Meu Deus, lá vamos nós’. Mas acho que a resistência, a comunicação e a cultura do grupo fizeram a diferença.

“Todos estão fazendo sua parte uns pelos outros e lutando por seu lugar, como precisam fazer. Temos de levar esse embalo e essa confiança para o jogo de sábado e conquistar os três pontos. Sabíamos que faríamos um bom jogo contra o [Arsenal] na nossa casa e que a torcida estaria ao nosso lado.

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“Acho que conseguimos contê-los nas áreas em que precisávamos, mas não dá para impedir jogadores com esse tipo de experiência.”

Fleetwood aguarda sorteio das quartas de final

O Fleetwood conhecerá seu adversário nas quartas de final na noite de quarta-feira, quando o sorteio será realizado após o fim do confronto entre Chelsea e Liverpool pela quarta fase. Depois do feito na copa no Highbury Stadium, a equipe de Lawlor precisa levar rapidamente essa nova confiança para o compromisso de sábado pela liga e se afastar da 18ª posição da League Two. Enquanto isso, os campeões de Arteta, surpreendidos pela eliminação, precisam se recompor de imediato para voltar a concentrar as atenções na defesa do título da Premier League.