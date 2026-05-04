Essa declaração de Wellenreuther gerou um conflito bizarro entre St. Juste e o médico do Feyenoord

O tão comentado incidente entre Jeremiah St. Juste e Joost van der Hoek, o médico do Feyenoord, já foi esclarecido, segundo informa Mikos Gouka, do Algemeen Dagblad. O observador do Feyenoord investigou por que St. Juste, durante o jogo contra o Fortuna Sittard (vitória por 1 a 2), entrou em conflito repentino com o médico do clube ao tratar de uma lesão de Timon Wellenreuther.

O incidente ocorreu aos 76 minutos, quando o goleiro Wellenreuther estava caído no chão, abalado, após um chute forte do atacante do Fortuna Sittard, Paul Gladon, que recebeu cartão vermelho. O médico do clube, Joost van der Hoek, correu para o campo junto com o fisioterapeuta para prestar socorro. Antes mesmo de conseguir chegar ao goleiro, ele foi empurrado por St. Juste em direção à linha lateral. O zagueiro do Feyenoord, ao fazer isso, agarrou o médico com força pelo colarinho.

Segundo o jornalista Mikos Gouka, as tensões entre os envolvidos já foram amenizadas. Logo após o apito final, St. Juste e Van der Hoek teriam conversado sobre o incidente.

Segundo Gouka, Wellenreuther indicou rapidamente aos companheiros de equipe, ainda em campo, que não havia nada de grave. O goleiro teria tranquilizado seus companheiros St. Juste e Givairo Read antes mesmo da chegada da equipe médica. Como o Feyenoord estava perdendo naquele momento, St. Juste queria retomar o jogo o mais rápido possível.

No entanto, a mensagem de St. Juste de que não havia nenhuma lesão grave não convenceu o médico do Feyenoord. Isso levou a uma visível confusão de empurrões e puxões, algo que não é considerado comportamento aceitável dentro do clube.

O técnico Robin van Persie reagiu com leveza ao incidente após a partida. “Eu vi a parte final, eles estavam se abraçando por um instante”, declarou ele, relativizando um pouco a situação. Segundo Van Persie, o médico do clube queria fazer seu trabalho, enquanto St. Juste buscava principalmente manter o ritmo da partida.

A atitude de St. Juste levanta questões sobre seu papel dentro da equipe. No Feyenoord, a conduta de St. Juste é considerada inadequada, mas, segundo Gouka, o clima já se acalmou agora que o zagueiro e o médico do clube conversaram abertamente sobre o conflito.

Kenneth Perez não poupou o zagueiro em sua análise na noite de domingo. “Achei isso um verdadeiro ponto baixo. O Feyenoord precisa realmente intervir aqui, mas provavelmente não o fará”, afirmou o analista no programa Dit was het Weekend, da ESPN. “Isso está muito abaixo do nível. Ele tenta se apresentar como líder, mas é um jogador comum que fica no banco. Por favor.”