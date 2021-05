Esquerda de Messi, físico de CR7: Neymar monta seu jogador perfeito

Atacante do PSG escolheu características de grandes jogadores, mas nenhum deles brasileiro

É comum em games como o FIFA, usuários montarem seus próprios jogadores, colocando os melhores atributos possíveis para ter um "jogador perfeito". Neymar não montou seu personagem em nenhum game, mas imaginou como este seria este jogador perfeito citando as qualidades de grandes futebolistas.

Em entrevista à Red Bull, promovendo seu torneio de futebol em parceria com a patrocinadora, Neymar foi perguntado como ele montaria o jogador perfeito. O craque do PSG não citou nenhum brasileiro, mas escolheu características de grandes jogadores, adversários e companheiros ao longo da carreira, e até dele mesmo.

"Ah cara… o jogador perfeito?! Posso contar comigo ou não?", perguntou Neymar. Recebendo sinal verde para escolher características próprias, ele continuou.

"Posso, bom. Acho que o físico de Cristiano Ronaldo, a elasticidade de Ibrahimović, o cabeceio de Sergio Ramos, a velocidade de Mbappé, a perna esquerda de Messi, o meu pé direito, o posicionamento de Lewandowski, o desarme de Kanté e na criação no meio campo de Verratti".

Messi é o único lembrado dos tempos de Barcelona. Já Sergio Ramos, N'Golo Kanté, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo nunca atuaram ao lado do brasileiro. No entanto, Neymar não esconde o desejo de poder jogar junto com o português cinco vezes melhor do mundo.

Dos citados por Neymar, dois são companheiros de PSG, Kylian Mbappé e Marco Verratti, e eles comemoraram na quarta-feira (19) o título da Copa da França contra o Monaco. Eles ainda podem ser campeões da Ligue 1 no fim de semana.

Sobre a relação com o seus companheiros de PSG, Neymar falou sobre as brincadeiras no vestiário do time.

"Não tem uma [brincadeira mais engraçada], são muitas! Uma engraçada foi com Mbappé. Eu estava com uma garrafa d'água na mão e fingia que estava cantando uma música, uma música brasileira que ele conhece a letra. Quando ele foi cantar, apertei a garrafa na cara dele. Essa foi boa!".

Ainda na entrevista à patrocinadora, o craque apontou quatro jogadores do futebol brasileiro que devem, na visão de Neymar, brilhar em breve na Europa.