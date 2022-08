Esquecidos na Bola de Ouro, Messi e Neymar precisam dar resposta na Copa do Mundo

Temporada abaixo no PSG deixa os dois craques fora da lista da France Football, mas futebol de seleções pode levantar a moral

Prêmios individuais no futebol, ao menos os mais famosos e celebrados, escolhem seus vencedores dentro do corte específico de uma temporada e sob o contexto de como foi esta campanha: o número de gols e assistências tem grande peso, assim como os títulos conquistados – se for Champions League, melhor ainda. E a lista de candidatos à Bola de Ouro da France Football de 2022, que será entregue no mês de outubro, é um retrato da grande decepção que foi o primeiro ano de Messi no PSG, assim como da distância que Neymar passou a ter do sonho de um dia ser escolhido como melhor do mundo.

Tanto o argentino quanto o brasileiro, duas das maiores estrelas do Paris Saint-Germain e do futebol mundial, ficaram de fora da lista de 30 nomes divulgados pela France Football. E ainda que sempre valha destacar que tais prêmios não deveriam ser tão importantes quanto de fato são, afinal de contas um jogo de futebol conta com 22 de cada lado, não deixa de ser um marco.

Desde que ascendeu de vez ao estrelato, em 2008, esta é a primeira vez que Messi, atual detentor da Bola de Ouro, não é considerado para o prêmio. A última vez que o argentino não estava na lista havia sido logo no início de sua carreira profissional, em 2005. Seria o início de uma decadência? Não chega a ser um absurdo tal consideração quando falamos de um atleta com 35 anos, mas esta é uma pergunta que ainda não pode ser completamente respondida. Não podemos, ainda, duvidar de Messi.

Uma coisa, no entanto, é fato: a sua ausência na lista da Bola de Ouro é um atestado da temporada muito abaixo do esperado pelo PSG.

Getty

A primeira empreitada de Messi longe do Barcelona marcou sua campanha com menos gols desde 2005 (apenas 11, considerando todas as competições), além de ter sido das mais fracas em relação a assistências (14 no total). Especialmente sob o ponto de vista goleador, Messi esteve abaixo – com número de gols esperados (xG) em 16.8 segundo a Opta Sports. Um destes desperdícios foi o pênalti contra o Real Madrid, que contribuiu para a eliminação parisiense nas oitavas de final da Champions League e motivou vaias direcionadas a Messi pelos torcedores do PSG.

Já em relação a Neymar, infelizmente tem sido rotina ver o maior craque brasileiro em atividade longe de ser considerado para tais premiações. A última vez do ex-santista no Top-10 da Bola de Ouro foi em 2017 (3ª posição). Em 2018 o camisa 10 terminou em 12º na lista; não foi nomeado em 2019 e ficou em 16º em 2021. Em 2020 não houve entrega da premiação da France Football por causa da pandemia de Covid-19.

GETTY

É claro que o excesso de lesões sofridas no PSG explica um pouco deste cenário. É claro que Neymar ainda consegue fazer a diferença em alguns jogos... mas também está claro que sua passagem pelo Parque dos Príncipes ainda está longe de trazer os resultados que inicialmente eram esperados.

No PSG com Messi e Neymar, o protagonista é Mbappé. A trinca de ataque foi mantida para esta nova temporada 2022/23 e tanto o brasileiro quanto o argentino começaram muito bem a campanha de Ligue 1, mas já sabemos que não será o Campeonato Francês que, sozinho, vai indicar algum jogador a prêmio algum. E é aí que aparece a Copa do Mundo.

Getty Images

Com o maior torneio do futebol marcado para acontecer entre novembro e dezembro deste ano, tanto Messi quanto Neymar, respectivos protagonistas de suas seleções, ganham uma chance enorme de darem uma resposta em campo por Argentina ou Brasil. É o que se espera de craques de tanta relevância e habilidade.