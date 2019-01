Esqueceram de mim?! Reforço do Boca Juniors vira meme em redes sociais

Nessa segunda-feira (28), o Boca Juniors anunciou o seu novo reforço para a temporada: Kevin Mac Allister. O jovem de 21 anos chegou causando um burburinho nas redes sociais, mas por um motivo curioso: ele tem o mesmo nome do protagonista dos dois primeiros filmes da série 'Esqueceram de mim', estrelado por Macaulay Culkin.

Após o anúncio nas plataformas digitais, muitos memes, brincadeiras e montagens apareceram com o novo contratado do time de La Bombonera.

Veja alguns deles aqui:

Boca Juniors have signed defender Kevin Mac Allister. His preferred position is apparently left back (at home)... pic.twitter.com/ZymqegPMNR

Can't Believe @BocaJrsOficial have signed #KevinMacAllister ... Wonder what high jinx he will get upto... pic.twitter.com/VfH2thA8yp