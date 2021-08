Esposa de Thiago Mendes diz que negociações com o Flamengo foram encerradas e cita Messi na França

Kelly Mendes comunicou por meio de uma rede social que o volante seguirá na França, frustrando os planos do time rubro-negro

Kelly Mendes, esposa de Thiago Mendes, anunciou por meio de uma de suas redes sociais que ela e o empresário do atleta, Paulo Pitombeira, encerram as negociações com o Flamengo pela transferência do volante do Lyon.

O time Rubro-Negro não conseguiu chegar a um acordo financeiro por Thiago Mendes. Os franceses bateram o pé e só aceitariam liberar o meio-campista por empréstimo com obrigação de compra, algo que foi descartado pelo Flamengo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os dirigentes do time carioca chegaram a oferecer cerca de 600 mil euros pelo empréstimo, algo descartado pelo Lyon. O clube francês, que investiu 22 milhões de euros no jogador em 2019, queria algo em torno dos 10 milhões de euros pela venda do atleta.

"Hoje eu e o Paulo Pitombeira decidimos encerrar as negociações. Só eu sei o quanto houve esforço das partes interessadas para que a vinda do Thiago ao Flamengo desse certo. Inclusive, agradeço nominalmente ao Bruno Spindel e ao Marcos Braz por tudo que fizeram. Hoje, apesar disso. Retornar ao Brasil vestindo a camisa do Flamengo era um sonho para todos nós. Sabemos a grandeza do Flamengo, o quanto a Nação flameguista é maravilhosa e, também, que o clube briga por todos os títulos que disputa, algo que o Thiago sempre quer. No entanto, voltamos ao Lyon muito felizes por ver o Thiago disputar um dos maiores campeonatos do mundo".

Kelly Mendes também comemorou o fato de Lionel Messi ter desembarcado no PSG, valorizando a Ligue 1.

"Sabemos que agora o senhor Messi está na Liga Francesa, é a realização de um sonho para qualquer jogador também. Vai ser um ano muito bom, a liga com jogadores como Neymar, Messi, Mbappé, então estamos muito animados. Ele está perto de alcançar 100 jogos pelo Lyon, então valorizamos também muito essa história que ele já escreveu. Obrigada pelo carinho que recebemos todos estes dias de torcedores e voltamos para a casa com muita esperança de que será um ótimo ano para o Thiago. Agradeço à Nação Rubro Negra, nos vemos logo ali".

Conforme trouxe a Goal, Andreas Pereira, do Manchester United, entrou no radar do Flamengo como opção a Thiago Mendes. O Rubro-Negro, no entanto, também esbarra no desejo do time inglês por um negócio em definitivo.