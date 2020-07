Esportivo x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Colorado abre a quinta rodada do Campeonato Gaúcho neste sábado (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota para o Grêmio, o busca a sua primeira vitória na retomada do . Jogando fora de casa, o visita o Esportivo neste sábado (25), às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de classificação do segundo turno do torneio estadual. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, além do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Esportivo x Internacional DATA Sábado, 25 de julho de 2020 LOCAL Estádio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos - Bento Gonçalves HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere e SporTV, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Derrotado em casa pelo por 1 a 0, o Internacional segue na liderança do grupo A com sete pontos e tem a possibilidade de garantir neste sábado (25) sua classificação para as semifinais.

Thiago Galhardo e Bruno Fuchs, desfalques no clássico, podem ficar à disposição do técnico Eduardo Coudet.

Já o Esportivo, aparece na vice-liderança do Grupo B com sete pontos, e vem de empate com o Ypiranga por 2 a 2 na retomada do Gaúcho.

Inter volta aos treinos de olho no próximo desafio: https://t.co/quoxH38M5h #VamoInter pic.twitter.com/jM6iWamZkb — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 23, 2020

Provável escalação do Esportivo: Renan; Cleiton, Luis Eduardo e Gullithi; Bovi, Galliardo, Igor, João Pedro; Emerson, Caprini e Flavio Torres. Técnico: Carlos Moraes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESPORTIVO

JOGO CAMPEONATO DATA Esportivo 2 x 1 Campeonato Gaúcho 15 de março de 2020 Ypiranga 2 x 2 Esportivo Campeonato Gaúcho 22 de julho de 2020

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs (Moledo), Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Guerrero.Eduardo Coudet.

Próxima partida

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Esportivo Campeonato Gaúcho 29 de julho de 2020 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA São José 1 x 4 Internacional Campeonato Gaúcho 15 de março de 2020 Internacional x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 22 de julho de 2020

Próximas partidas