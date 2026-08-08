Ryan Flamingo voltou a cometer um erro custoso na noite de sábado com a camisa do PSV. O defensor falhou de maneira evidente no primeiro tempo contra o Fortuna Sittard e depois recebeu duras críticas de Mario Been, que tem grandes dúvidas sobre sua confiabilidade na defesa do time de Eindhoven.

O PSV foi para o intervalo em desvantagem por 1 a 0 contra o Fortuna Sittard. Flamingo cabeceou a bola curta demais de volta em direção ao próprio gol, e Ole Romeny aproveitou para colocar os visitantes em vantagem.

Os números da empresa de dados Opta mostram que o erro de Flamingo não foi um incidente isolado. Desde sua estreia na Eredivisie pelo PSV na temporada 2024/25, nenhum jogador de linha cometeu mais erros individuais que resultaram diretamente em gol sofrido do que o defensor: quatro.

Em ESPN, Been aponta a fragilidade da defesa do time de Eindhoven. “Já havíamos indicado que defender é o calcanhar de Aquiles deste PSV. Eles cedem muitas oportunidades. Está só 1 a 0, mas poderia ter sido muitas vezes mais, se o Fortuna tivesse tomado menos decisões erradas.”

O ex-treinador de clubes como Feyenoord e NEC é particularmente crítico a Flamingo na sequência. “Isso, claro, é de um nível muito fraco quando você cabeceia a bola de volta dessa forma. O melhor momento dele também foi no meio-campo, no FC Utrecht.”

Segundo Been, Flamingo simplesmente não é confiável o suficiente para jogar pelo centro da defesa. “Não o acho confiável o suficiente para jogar na última linha. Esse é simplesmente o problema deste PSV, que hoje também não cria absolutamente nada. O PSV está realmente tendo muita dificuldade com isso.”

Ronald Waterreus também vê que a insegurança parece estar tomando cada vez mais conta da defesa do PSV. “Também está começando aos poucos a virar algo psicológico. Também para os jogadores que estão ali. Estávamos falando agora há pouco sobre a Lei de Murphy.”

“Os caras também leem em todo lugar que o sistema defensivo do PSV não está bem", prosseguiu Waterreus. "O treinador também diz, na prática, que ainda é preciso reforçar essas posições. Então esses caras jogam basicamente toda vez com a faca no pescoço. Aí você vai cometer erros.”