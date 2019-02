"Espírito de Libertadores" - Atlético vibra após classificação sobre o Danubio

Jogadores destacam 'sofrimento' por classificação em casa sobre o Danubio

Depois do sufoco, o alívio: o Atlético-MG viu o Danubio chegar perto após sair na frente, mas conseguiu garantir a vitória por 3 a 2 nesta terça-feira (12), em Belo Horizonte, para se classificar à segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América. Entre os jogadores, o consenso de que o time soube 'abraçar' o espírito da competição, reconhecida pela competitividade e a raça dos adversários.

Um deles foi o meia Cazares, que valorizou como o Galo superou o sofrimento de 90 minutos tensos no Horto para garantir a classificação.

"A gente sabe que Libertadores é sempre sofrido. A gente sofreu, sabemos como são esses jogos, então precisamos entrar focados e concentrados", disse o equatoriano. "Graças a Deus nos classificamos, agora precisamos descansar, porque temos mais desafios pela frente."

A possibilidade de seguir em frente na Libertadores animou a Massa, que praticamente lotou o Independência para apoiar o time em busca da classificação, algo que também foi valorizado pelo meia.

"Hoje a torcida veio em peso, lutou com a gente e encheu o estádio. Por isso a gente tinha que dar a vida, sempre", prosseguiu. "Eles (Danubio) fizeram dois gols, mas a gente precisava estar tranquilos, sabíamos que eles jogavam bem. Agora é esperar pelo jogo do Barcelona (contra o Defensor) para conhecer nosso adversário."

O Atlético seguirá decidindo a próxima fase em casa, independentemente da classificação de Barcelona de Guayaquil ou Defensor como adversário: melhor colocado no Ranking da Conmebol (7º lugar), o alvinegro teria o direito tanto frente aos equatorianos (19º) como aos uruguaios (36º).

Veja o que disseram os outros atletas:

RÉVER

"Temos que valorizar a classificação, mas não dá ficar dando sopa para o azar, uma hora a sorte muda de lado e a gente pode ficar pelo caminho. Vamos trabalhar e esperar o adversário da próxima fase"

MAICON BOLT

"É uma coisa fantástica. Poder jogar nesse Independência lotado, do jeito que tava, depois de 9 anos fora (do Brasil) e poder reviver isso é algo que me deixa muito feliz. Mas o time ta de parabéns, é o espírito de Libertadores. Temos que focar no próximo jogo, no sábado (diante do Tupi, pelo Campeonato Mineiro), ver o que o professor (o técnico Levir Culpi) tem a passar pra gente, pra buscarmos um bom resultado."

