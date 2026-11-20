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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, criticou o vazamento de imagens do centro de treinamento do Manchester United antes da primeira partida de Mauricio Pochettino no comando da equipe, em Anfield. Com o United na 18ª posição da Premier League, o novo treinador argentino terá uma estreia difícil contra um velho rival.

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Iraola condena vazamento de imagens de treino do Manchester United

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, condenou o vazamento de imagens do centro de treinamento do Manchester United antes da estreia de Mauricio Pochettino em Anfield, na tarde de domingo. O treinador argentino deixou o comando da seleção dos Estados Unidos durante a pausa para os jogos internacionais para substituir Michael Carrick e já terá pela frente um dos confrontos de maior rivalidade do futebol inglês.

Apesar de ter recebido o vídeo, Iraola insistiu que a privacidade dos treinos fechados deve ser respeitada. "Enviaram-me as imagens, mas o importante é que isso poderia acontecer com qualquer um", disse Iraola. "Ontem, se vocês tivessem acesso a 15 ou 20 minutos do nosso treino, saberiam quem treinou. Mas não se trata da vantagem. Há um motivo para treinarmos a portas fechadas. Sinceramente, não é nada agradável."

Pochettino entra em território desconhecido em Anfield

Pochettino será o primeiro técnico do Manchester United a estrear na Premier League contra o Liverpool, deixando Iraola sem referências táticas recentes para estudar. Embora o United esteja na 18ª posição após dez jogos, sua pior colocação nesta altura da temporada desde 1986/87, o técnico do Liverpool alertou seus jogadores para não se deixarem enganar pela tabela.

"Já nos enfrentamos, e ele tem jogos anteriores. Não temos referências para nos preparar porque, neste momento, não sabemos", admitiu Iraola. "É verdade que eles têm essa desvantagem. Não temos as referências que temos sobre os outros adversários. O início do jogo é importante, precisamos nos adaptar a certas coisas. Conhecemos muito bem os jogadores, seus pontos fortes e fracos, e, até agora, isso não vai mudar de um dia para o outro."

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Reconstruir a defesa vulnerável e superar a dificuldade em Anfield

Pochettino assume uma equipe que não vence há oito partidas na primeira divisão e ainda busca seu primeiro jogo sem sofrer gols na Premier League nesta temporada. O United tem a maior média de gols esperados sem pênaltis por finalização sofrida na competição, de 0,14. Já Pochettino não venceu nenhum dos últimos oito confrontos com o Liverpool em suas passagens por Tottenham e Chelsea.

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Ainda assim, o United venceu por 2 a 1 em Anfield na temporada passada e completou duas vitórias sobre o rival no campeonato, o que levou Iraola a pedir concentração máxima. "Acho que meus jogadores, o clube, todos nós conhecemos o Manchester United, e todo mundo conhece essa equipe", afirmou. "Não é uma equipe de 18º lugar, é muito melhor, sabemos disso. Conseguiu bons resultados contra nós recentemente, e talvez isso ajude. Com certeza, o técnico e a equipe vão querer começar bem. Por isso, sabemos que precisamos fazer nosso melhor jogo para vencê-los."

Impulso da troca de técnico passa pelo teste de Anfield

Dos últimos nove técnicos do Manchester United, incluindo os interinos, apenas um perdeu sua primeira partida no comando da equipe na Premier League. O histórico oferece um incentivo a Pochettino, apesar de o supercomputador da Opta apontar 57,3% de probabilidade de vitória para o Liverpool, quarto colocado. Enquanto isso, Iraola confirmou que Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Jeremie Frimpong devem estar disponíveis. O Liverpool tenta melhorar seu desempenho em casa, onde venceu apenas uma de cinco partidas pelo campeonato em Anfield.

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"Acontece, é natural: sempre que chega um novo técnico, você quer impressionar", concluiu Iraola. "Precisamos reconhecer a importância do jogo e seus elementos. Eles têm um novo técnico, e nós queremos melhorar nosso desempenho em casa. Nossa primeira oportunidade é contra o United, no domingo."