Espetáculo do Liverpool? “Não somos os Globetrotters”, diz Klopp após vitória suada

No último sábado (12), os atuais líderes da Premier League bateram o Brighton por 1 a 0

Jurgen Klopp não viu problemas na forma como o Liverpool bateu o Brighton, no último sábado (12), em duelo válido pela 22ª rodada da Premier League. Os Reds tiveram muita dificuldade fora de casa, e venceram apenas quando Mohamed Salah converteu pênalti no início do segundo tempo.

O resultado serviu de alívio por ter aumentado a distância em relação ao Manchester City, segundo colocado e que ainda entra em campo nesta segunda-feira (14), para sete pontos. Mas, acima de tudo, para fazer com que os Reds se reencontrassem com as vitórias após derrotas para o próprio City e para o Wolverhamtpon (neste último caso, em duelo válido pela FA Cup).

“Nós não somos o Harlem Globetrotters, precisamos entregar resultados. Já é difícil o bastante. É por isso que precisamos performar. A performance foi boa”, disse.

“Não foi a melhor performance da temporada em algumas coisas, mas sob um ponto de vista maduro eu diria que foi a performance mais madura da temporada. É muito importante”.

“Em um dia bom qualquer um pode vencer uma partida de futebol. Em um dia normal, nem todos os times podem ganhar jogos. Em um dia ruim, com certeza apenas alguns poucos times podem ganhar os seus jogos”.

The boss reflects on #BHALIV... — Liverpool FC (@LFC) 12 de janeiro de 2019

“Não foi um dia ruim, foi um dia difícil para nós. Foi apenas um jogo difícil, porque o Brighton está muito bem. Nós jogamos várias vezes times postados em um 5-5-1, mas a forma como eles fazem é diferente. Estou realmente muito feliz pelos rapazes terem dominado o jogo da forma que veio”.

Perguntado sobre a necessidade de se recuperar após os últimos dois resultados, Klopp apelou para a sabedoria popular.

“Se você cai do cavalo, a melhor coisa que pode fazer é subir imediatamente em cima dele de novo. Vocês falam isso em inglês também? Pois é assim. É legal, bom e importante. Nós não fizemos um grande caso sobre as duas derrotas, para ser honesto”.

“Estou muito feliz, mesmo com a forma como nós fizemos. Você precisa marcar o gol cedo e manter a energia. Nós não tivemos muitas chances hoje. A criação foi ok, mas não finalizamos da melhor forma. Todo o resto, defesa e tudo isso, foi muito bom, então merecemos os três pontos”.