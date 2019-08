"Espero que tudo que aconteceu com Neymar o ajude a crescer como pessoa", diz Cavani

O atacante uruguaio do PSG revelou torcer para Neymar permanecer no Paris Saint-Germain

Antes da primeira partida oficial da temporada 2019-20 neste sábado (03), na , contra o , Edinson Cavani afirmou em entrevista ao Parisiense não ter problemas de convivência com Neymar. O jogador ainda foi questionado a respeito da continuação do brasileiro na equipe.

Cavani espera que o companheiro de clube permaneça no , pois acredita que a história de Neymar com a equipe ainda não acabou: "Espero que tudo o que aconteceu com ele lhe dê a experiência de crescer como indivíduo. Acho que ele ainda tem muito a dar ao PSG até o último dia em que ele estiver aqui como jogador. Para oferecer ao futebol também”.

Cavani ainda disse que gosta de jogar ao lado de Ney e Kylian Mbappé. O trio ofensivo é considerado um dos melhores da Europa: "Jogar com grandes jogadores como ele [Neymar], como Kylian, me dá prazer, agora é bom encontrar a conexão entre todos nós, criar um bom time, uma boa atmosfera de trabalho com sacrifício e profissionalismo”.

(Foto: Getty Images)

A respeito da convivência com Neymar, o uruguaio ressalta não ter nenhum problema com o brasileiro depois do desentendimento de ambos no episódio da penalidade contra o , na , há quase dois anos: "Muitas coisas foram ditas sobre nós, é verdade que tivemos algumas diferenças nos primeiros meses após a sua chegada, mas é bom vir e conversar um com o outro. Depois, as redes sociais, a comunicação externa... É exagerado, muitas coisas não são verdadeiras”.

Neymar não participou de nenhum treinamento preparatória para 2019-20 por conta de negociações com o e desentendimento com o PSG. Desta forma, o jogador não participará do duelo de amanhã (03).