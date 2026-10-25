Pick chegou a levantar, em entrevista à MagentaSport , a suspeita de manipulação da partida. "Preciso respirar um pouco depois do que o árbitro fez aqui. Isso não pode passar sem comentário. Espero que tenham observado se isso já foi manipulação de resultado."

Ele precisava "tomar muito cuidado. Senão, vou perder a cabeça aqui", continuou Pick, irritado. Após a surpreendente derrota do Saarbrücken para o lanterna da 3ª divisão, porém, ele também fez uma autocrítica: "Jogamos uma merda aqui!"

A irritação de Pick com o árbitro Maximilian Lotz se devia a duas decisões muito controversas. A primeira veio aos 36 minutos, quando Lotz marcou pênalti para os donos da casa após uma disputa de bola aparentemente comum entre Kai Brünker, do Saarbrücken, e Kwasi Wriedt, do Havelse, dentro da área. Pouco depois, Johann Berger converteu a cobrança e empatou a partida em 1 a 1.

Saarbrücken fica furioso após derrota para o Havelse: "Entendo a insatisfação"

Logo após o reinício da partida, outro apito do árbitro voltou a exaltar os ânimos da equipe do Saarbrücken. Lotz marcou mais um pênalti para o Havelse, novamente em uma decisão muito contestada. Berger não se importou e colocou o Havelse à frente. Aos 86 minutos, Eric Voufack fez 3 a 1 para os donos da casa. O Saarbrücken conseguiu apenas diminuir com Brünker, no primeiro minuto dos acréscimos.

"Entendo a insatisfação do Saarbrücken. Quando se tem três pênaltis marcados contra, a frustração é inevitável", afirmou Berger, autor de dois gols, após o apito final. No terceiro minuto dos acréscimos, o Havelse ainda teve um terceiro pênalti a seu favor, cuja marcação não deixou dúvidas. Desta vez, Alexander Guiddir assumiu a cobrança no lugar de Berger, mas mandou a bola para fora.

Enquanto o Havelse conquistou três pontos importantes com sua segunda vitória na temporada e ficou a três pontos de sair da zona de rebaixamento, o Saarbrücken perdeu terreno na disputa pelo acesso. Pick e seus companheiros estão agora em quarto lugar, quatro pontos atrás do Rot-Weiss Essen, que ocupa a terceira posição, a da repescagem.