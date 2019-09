"Espero que Neymar tenha aprendido algumas coisas", diz Paulo César, ex-PSG e Santos

Jogador brasileiro foi vaiado o tempo todo na sua primeira partida pelo PSG após toda a polêmica

O ex-lateral do e do , Paulo César estava no Parc de Princes no dia do retorno de Neymar ao time francês. Ele viu de perto a vitória suada do PSG sobre o Strasbourg, com golaço de Neymar nos acréscimos. Ele também presenciou os xingamentos ao camisa 10 e as muitas vaias direcionadas a ele. Em entrevista ao Le Parisien, Paulo César diz esperar que Neymar tenha aprendido lições com todo esse episódio e com a grande exposição de sua vida nas redes sociais.

"Redes sociais podem sujar uma reputação. Ele deve saber como estabelecer limites nessa área. Normalmente com a idade, você se senta e progride mentalmente. Espero que ele tenha aprendido algumas coisas", disse Paulo César.

O ex-atleta também comentou sobre a partida do brasileiro e falou que Neymar fez uma partida inteligente, especialmente no primeiro tempo.

"Ele foi inteligente. No primeiro tempo, quase não segurou a bola, passava rápido porque sabia que seria vaiado. Levando em conta tudo o que aconteceu durante todo esse tempo, parece perfeitamente normal. Os torcedores que defendem o clube têm o direito de demonstrar isso. Espero que não dure muito, porque esse ambiente estranho não penaliza apenas Neymar, mas também o time", falou o ex-PSG.

A próxima partida do PSG acontece nessa quarta-feira (18), na estreia da fase de grupos da . O duelo será contra o , e os franceses não poderão contar nem com Mbappé e nem com Neymar, já que o primeiro está lesionado e o segundo está suspenso por conta de uma postagem em suas redes sociais após a eliminação do PSG para o , na última edição da Champions.