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O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, torce para que o atacante Serhou Guirassy não tenha sofrido uma lesão grave após deixar o campo mancando na vitória por 2 a 1 sobre o Real Betis, pela Champions League, na noite de quarta-feira. Guirassy sentiu um problema na coxa no primeiro tempo da partida, em que a equipe alemã, jogando em casa, pôs fim à campanha europeia perfeita dos visitantes espanhóis.

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Problema na coxa força substituição no início do jogo

Kovac ficou à espera de notícias sobre a condição física de seu atacante, apesar de ter visto sua equipe igualar o Betis em nove pontos após quatro jogos na Champions League. Guirassy se chocou de forma desajeitada com a trave mais próxima depois de escorregar perto da pequena área ao tentar alcançar um cruzamento aos três minutos. Ele tentou continuar jogando apesar da dor, mas caiu no gramado segurando a coxa aos 29 minutos. O atacante deu lugar a Konstantinos Karetsas, de 18 anos, cinco minutos depois.

“Ele sentiu algo na coxa”

Gols no segundo tempo do ex-atacante do Wolves Fabio Silva, que aproveitou o rebote aos 49 minutos depois que o goleiro Alvaro Valles defendeu com o pé uma finalização do meio-campista da seleção sub-21 da Inglaterra Jobe Bellingham, e de Karetsas, aos 72 minutos, após passe de Silva, garantiram a vitória. Embora o reserva do Betis Aitor Ruibal tenha empatado aos 67 minutos, após cruzamento rasteiro de Abde Ezzalzouli, e Valles tenha defendido uma cabeçada de Bellingham, que se atirou na bola, antes de Nico Schlotterbeck cabecear por cima, as atenções se voltaram para Guirassy após a partida.

Ao falar sobre a condição do atacante depois do apito final, Kovac disse: “Conversei brevemente com ele. Ele sentiu algo na coxa. Espero que não haja nenhuma lesão. Teremos que ver o que está acontecendo e se é mais do que uma distensão, o que, na verdade, não acho que seja.”

Diretor esportivo também demonstra otimismo

Ao impor aos visitantes sua primeira derrota após três vitórias consecutivas em competições europeias, o Dortmund mostrou força no ataque mesmo depois de perder seu centroavante titular antes do intervalo.

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O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, apresentou uma avaliação inicial igualmente animadora à de Kovac após a partida e acrescentou: “É uma lesão muscular. No entanto, ele ainda estava correndo de forma bastante normal, então espero que não seja nada grave.”

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Compromisso no campeonato nacional antecede pausa para seleções

Guirassy agora corre contra o tempo para estar em condições de jogar no confronto de sábado pela Bundesliga contra o SV Elversberg, último compromisso do Dortmund antes da pausa de novembro para as seleções. Em segundo lugar no campeonato nacional, atrás do líder Bayern de Munique apenas pelo saldo de gols, a equipe de Kovac não pode tropeçar antes da paralisação. Quando os jogos europeus forem retomados em 24 de novembro, o Dortmund visitará o Arsenal, vice-campeão de 2025-26, enquanto o Betis enfrentará fora de casa o lanterna Slovan Bratislava.