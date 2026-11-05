Problema na coxa força substituição no início do jogo
Kovac ficou à espera de notícias sobre a condição física de seu atacante, apesar de ter visto sua equipe igualar o Betis em nove pontos após quatro jogos na Champions League. Guirassy se chocou de forma desajeitada com a trave mais próxima depois de escorregar perto da pequena área ao tentar alcançar um cruzamento aos três minutos. Ele tentou continuar jogando apesar da dor, mas caiu no gramado segurando a coxa aos 29 minutos. O atacante deu lugar a Konstantinos Karetsas, de 18 anos, cinco minutos depois.
“Ele sentiu algo na coxa”
Gols no segundo tempo do ex-atacante do Wolves Fabio Silva, que aproveitou o rebote aos 49 minutos depois que o goleiro Alvaro Valles defendeu com o pé uma finalização do meio-campista da seleção sub-21 da Inglaterra Jobe Bellingham, e de Karetsas, aos 72 minutos, após passe de Silva, garantiram a vitória. Embora o reserva do Betis Aitor Ruibal tenha empatado aos 67 minutos, após cruzamento rasteiro de Abde Ezzalzouli, e Valles tenha defendido uma cabeçada de Bellingham, que se atirou na bola, antes de Nico Schlotterbeck cabecear por cima, as atenções se voltaram para Guirassy após a partida.
Ao falar sobre a condição do atacante depois do apito final, Kovac disse: “Conversei brevemente com ele. Ele sentiu algo na coxa. Espero que não haja nenhuma lesão. Teremos que ver o que está acontecendo e se é mais do que uma distensão, o que, na verdade, não acho que seja.”
Diretor esportivo também demonstra otimismo
Ao impor aos visitantes sua primeira derrota após três vitórias consecutivas em competições europeias, o Dortmund mostrou força no ataque mesmo depois de perder seu centroavante titular antes do intervalo.
O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, apresentou uma avaliação inicial igualmente animadora à de Kovac após a partida e acrescentou: “É uma lesão muscular. No entanto, ele ainda estava correndo de forma bastante normal, então espero que não seja nada grave.”
Compromisso no campeonato nacional antecede pausa para seleções
Guirassy agora corre contra o tempo para estar em condições de jogar no confronto de sábado pela Bundesliga contra o SV Elversberg, último compromisso do Dortmund antes da pausa de novembro para as seleções. Em segundo lugar no campeonato nacional, atrás do líder Bayern de Munique apenas pelo saldo de gols, a equipe de Kovac não pode tropeçar antes da paralisação. Quando os jogos europeus forem retomados em 24 de novembro, o Dortmund visitará o Arsenal, vice-campeão de 2025-26, enquanto o Betis enfrentará fora de casa o lanterna Slovan Bratislava.