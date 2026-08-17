Fink conhece o novo reforço aurinegro dos tempos em que trabalharam juntos no KRC Genk, da primeira divisão belga. O ex-jogador da seleção alemã esteve à beira do campo como treinador entre junho de 2024 e dezembro de 2025, enquanto Karetsas veio das categorias de base do clube.

"Ele é um pequeno mágico, um meio-campista muito criativo, com dribles excelentes. Em um time de posse de bola como o Dortmund, ele poderá alcançar muita coisa com isso, combina bem. Ele pode realmente dar muito certo ali, se tiver liberdade", avaliou Fink sobre a nova contratação do BVB.

Ainda assim, o grego, com apenas 18 anos, está longe de ter chegado ao fim de seu desenvolvimento. "Ele pode e precisa melhorar ainda mais, aprender muito", analisou Fink sobre seu ex-pupilo e detalhou: "Por exemplo, em relação à gestão de risco. Quando eu preciso tocar ou segurar a bola? Quando devo puxar o contra-ataque e partir para o drible?"

Nesses pontos, Karetsas ainda precisa de "mais experiência. Com 18 anos, ele ainda não pode ter isso. Isso virá automaticamente com a prática de jogo", disse Fink. O jogador de 18 anos simplesmente precisa "ser paciente. Ele não pode achar que já sabe e consegue tudo".

Isso porque a expectativa em Dortmund será diferente da que havia em Genk. Nesse sentido, Fink alertou para uma pressão grande demais que pode recair sobre o jogador ofensivo. "A expectativa por causa da taxa de transferência é alta. Espero que isso não se torne um problema. Especialmente se, em algum momento, as coisas talvez não estejam indo tão bem para ele ou para o clube."

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Konstantinos Karetsas marca em amistoso do BVB contra o Arsenal

O BVB havia oficializado a transferência do jogador da seleção grega, com dez partidas, há cerca de duas semanas. Em Dortmund, Karetsas assinou contrato até 2031 e, em troca, cerca de 32 milhões de euros foram para a Bélgica.

Com isso, o jogador de 18 anos é um pouco mais barato do que a até então transferência recorde do Dortmund, Ousmane Dembele, que no verão de 2016 trocou o Stade Rennes pelos aurinegros por 35 milhões de euros.

Em sua estreia, o grego convenceu de imediato. Na vitória por 3 a 2 no amistoso contra o Arsenal, na semana passada, ele contribuiu logo com um gol.

Depois de Joane Gadou, Kaua Prates e Justin Lerma, por cerca de 30 milhões de euros no total, Karetsas já é o quarto reforço do BVB neste verão. As atividades do Borussia no mercado, porém, ainda não estão encerradas. O compatriota de Karetsas, Giannis Konstantelias, e Joey Veerman, do PSV Eindhoven, também estão prestes a se transferir para os aurinegros.