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Tim Ursinus
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"Espero que ele tenha ficado decepcionado": técnico da Bundesliga surpreende ao falar sobre a não convocação de astro da seleção alemã

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O técnico Urs Fischer, do Mainz 05, fez comentários surpreendentes sobre a ausência de Nadiem Amiri na convocação da seleção alemã.

O treinador espera que a ausência do meio-campista na seleção tenha um efeito positivo. "Espero que Nadiem tenha ficado decepcionado. Agora ele precisa mostrar com suas atuações: é hora de dar a resposta! A atitude é o mais importante", disse antes da partida de sábado contra o Bayern de Munique.

Amiri, assim como todo o time do Mainz, está longe de sua melhor forma. A equipe de Rheinhessen sofreu três derrotas consecutivas, incluindo a dolorosa eliminação na Copa da Alemanha diante do Bochum, da segunda divisão. Com dez pontos em oito jogos, porém, o time de Fischer ainda ocupa uma posição tranquila no meio da tabela da Bundesliga (10º) antes do duelo com o maior campeão alemão.

Nadiem Amiri foi à Copa do Mundo após participar de 21 gols

Depois de uma temporada 2025/26 brilhante, com 17 gols e quatro assistências, que lhe rendeu uma vaga na convocação do ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo, Amiri tem contribuído bem menos para o ataque nesta temporada, sobretudo na Bundesliga. Em oito partidas, deu apenas uma assistência. Ele desfalcou a equipe na eliminação para o Bochum na Copa da Alemanha por problemas no joelho. Na primeira fase, o capitão havia se destacado com participação em quatro gols na vitória por 9 a 0 sobre o VfB Krieschow, de uma divisão inferior.

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O sucessor de Nagelsmann, Jürgen Klopp, havia incluído Amiri em sua primeira convocação. O meio-campista ficou em campo por 80 minutos no empate por 1 a 1 com a Holanda, na estreia do treinador à frente da seleção. Na derrota por 1 a 0 para a Grécia, passou os 90 minutos no banco.

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Para a próxima pausa internacional, quando a Alemanha enfrentará a Sérvia (13 de novembro) e a Holanda (16 de novembro) no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, Klopp convocou apenas 24 jogadores.

Para as posições centrais e ofensivas do meio-campo, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (todos do Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool), Lennart Karl (também do Bayern de Munique) e o estreante Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) foram escolhidos em vez de Amiri.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images
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Seleção alemã: confira a lista de convocados de Jürgen Klopp

Posição

Jogador

Goleiro

Marc-Andre ter Stegen (Ajax de Amsterdã)

Goleiro

Alexander Nübel (Besiktas de Istambul)

Goleiro

Jonas Urbig (Bayern de Munique)

Defesa

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Defesa

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Defesa

Jonathan Tah (Bayern de Munique)

Defesa

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Defesa

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Defesa

Philipp Treu (Freiburg)

Defesa

Nathaniel Brown (Bayern de Munique)

Defesa

Malick Thiaw (Newcastle United)

Meio-campo

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Meio-campo

Lennart Karl (Bayern de Munique)

Meio-campo

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Meio-campo

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Meio-campo

Tom Bischof (Bayern de Munique)

Meio-campo

Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)

Meio-campo

Said El Mala (Colônia)

Meio-campo

Derry Scherhant (Freiburg)

Meio-campo

Florian Wirtz (Liverpool)

Meio-campo

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Ataque

Kai Havertz (Arsenal)

Ataque

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Ataque

Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Written byTim Ursinus

Correspondente de futebol alemão e europeu

Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.

🎯 Áreas principais:

Delegar artigos de SEO e gerenciar freelancers nessa área

Cobertura em campo de clubes da Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB e Eintracht Frankfurt)

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Pesquisa e redação de notícias esportivas

Como me envolvi com o futebol:

Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.

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