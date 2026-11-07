O técnico Urs Fischer, do Mainz 05, fez comentários surpreendentes sobre a ausência de Nadiem Amiri na convocação da seleção alemã.
O treinador espera que a ausência do meio-campista na seleção tenha um efeito positivo. "Espero que Nadiem tenha ficado decepcionado. Agora ele precisa mostrar com suas atuações: é hora de dar a resposta! A atitude é o mais importante", disse antes da partida de sábado contra o Bayern de Munique.
Amiri, assim como todo o time do Mainz, está longe de sua melhor forma. A equipe de Rheinhessen sofreu três derrotas consecutivas, incluindo a dolorosa eliminação na Copa da Alemanha diante do Bochum, da segunda divisão. Com dez pontos em oito jogos, porém, o time de Fischer ainda ocupa uma posição tranquila no meio da tabela da Bundesliga (10º) antes do duelo com o maior campeão alemão.
Nadiem Amiri foi à Copa do Mundo após participar de 21 gols
Depois de uma temporada 2025/26 brilhante, com 17 gols e quatro assistências, que lhe rendeu uma vaga na convocação do ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo, Amiri tem contribuído bem menos para o ataque nesta temporada, sobretudo na Bundesliga. Em oito partidas, deu apenas uma assistência. Ele desfalcou a equipe na eliminação para o Bochum na Copa da Alemanha por problemas no joelho. Na primeira fase, o capitão havia se destacado com participação em quatro gols na vitória por 9 a 0 sobre o VfB Krieschow, de uma divisão inferior.
O sucessor de Nagelsmann, Jürgen Klopp, havia incluído Amiri em sua primeira convocação. O meio-campista ficou em campo por 80 minutos no empate por 1 a 1 com a Holanda, na estreia do treinador à frente da seleção. Na derrota por 1 a 0 para a Grécia, passou os 90 minutos no banco.
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Para a próxima pausa internacional, quando a Alemanha enfrentará a Sérvia (13 de novembro) e a Holanda (16 de novembro) no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações, Klopp convocou apenas 24 jogadores.
Para as posições centrais e ofensivas do meio-campo, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (todos do Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool), Lennart Karl (também do Bayern de Munique) e o estreante Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) foram escolhidos em vez de Amiri.
Seleção alemã: confira a lista de convocados de Jürgen Klopp
Posição
Jogador
Goleiro
Marc-Andre ter Stegen (Ajax de Amsterdã)
Goleiro
Alexander Nübel (Besiktas de Istambul)
Goleiro
Jonas Urbig (Bayern de Munique)
Defesa
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Defesa
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Defesa
Jonathan Tah (Bayern de Munique)
Defesa
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Defesa
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Defesa
Philipp Treu (Freiburg)
Defesa
Nathaniel Brown (Bayern de Munique)
Defesa
Malick Thiaw (Newcastle United)
Meio-campo
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Meio-campo
Lennart Karl (Bayern de Munique)
Meio-campo
Joshua Kimmich (Bayern de Munique)
Meio-campo
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Meio-campo
Tom Bischof (Bayern de Munique)
Meio-campo
Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)
Meio-campo
Said El Mala (Colônia)
Meio-campo
Derry Scherhant (Freiburg)
Meio-campo
Florian Wirtz (Liverpool)
Meio-campo
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Ataque
Kai Havertz (Arsenal)
Ataque
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Ataque
Niclas Füllkrug (Werder Bremen)