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Harvey Barnes mandou um recado claro ao ex-jogador do Newcastle United Bruno Guimaraes: o retorno do brasileiro a Tyneside com o Arsenal não será nada confortável. O Newcastle quer reagir após uma sequência irregular e vê a chegada do líder da Premier League como a oportunidade perfeita para dar uma resposta.

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Guimaraes volta a Tyneside pela primeira vez desde transferência de 75 milhões de libras

A Premier League volta após a pausa para as seleções na noite de sábado, com um confronto importante no St James' Park. Será a primeira vez que Guimaraes jogará em Tyneside desde que deixou o Newcastle rumo ao Arsenal em uma transferência de 75 milhões de libras no verão .

O Arsenal chega ao nordeste da Inglaterra na liderança isolada da Premier League, após somar 27 dos 30 pontos possíveis e abrir cinco pontos de vantagem no topo da tabela. O Newcastle, por sua vez, tem enfrentado dificuldades em casa: venceu apenas uma das cinco partidas disputadas no St James' Park nesta temporada.

Embora ainda não se saiba como Guimaraes será recebido, ele já fez uma visita marcante à região nesta temporada. O brasileiro saiu do banco para marcar contra o Sunderland e comemorou efusivamente, apesar da recepção hostil da torcida da casa.

Barnes aposta em reação do Newcastle diante do Arsenal

Apesar da boa fase do Arsenal, Barnes acredita que enfrentar o líder é exatamente o estímulo de que sua equipe precisa. Antes do confronto do fim de semana, o ponta afirmou que o Newcastle gosta de se testar contra adversários de elite em casa.

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“De certa forma, acho que é um jogo muito bom para nós”, disse Barnes à Sky Sports. “É claro que você se testa contra os melhores. Acho que, ao longo dos anos, vimos que, quando esses desafios aparecem, especialmente no St James' Park, nós elevamos nosso nível e os enfrentamos de frente. Sinto que é o tipo de jogo de que precisamos na volta da pausa.”

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Ponta espera que ex-companheiro saia insatisfeito

Ver um ex-companheiro entrar em campo por um rival acrescenta um ingrediente ao encontro de sábado. Barnes, porém, deixou de lado qualquer sentimentalismo pelo retorno de Guimaraes com a camisa do Arsenal e ressaltou que o foco do Newcastle está no resultado.

“Isso é futebol. As pessoas saem e voltam, Bruno está voltando com outra camisa”, acrescentou. “Espero que ele não fique feliz com o resultado ao fim do jogo. É assim que as coisas são. Vamos apenas lá fazer nosso trabalho.”

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Teste importante aguarda os dois times após a pausa para as seleções

O confronto de sábado à noite tem grande importância para os dois clubes na retomada das competições nacionais. Para o Newcastle, vencer o líder da Premier League é uma ótima oportunidade de melhorar sua campanha pouco convincente em casa e dar impulso à temporada.

O Arsenal, por sua vez, terá um teste difícil em território hostil enquanto tenta preservar sua vantagem de cinco pontos na liderança da Premier League.