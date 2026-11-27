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Martin Odegaard afirmou que não está preocupado com seu contrato com o Arsenal e espera ficar no clube por muitos mais anos. O vínculo atual do capitão vai até 2028, mas ele confia que chegará a um novo acordo enquanto o atual campeão da Premier League segue renovando com seus principais jogadores. O time de Mikel Arteta se prepara para receber o Manchester City no domingo.

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Odegaard está tranquilo sobre seu futuro contratual

O Arsenal está acertando novos contratos de longo prazo com jogadores como Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya e Piero Hincapie. Odegaard disse à Sky Sports News que espera fazer o mesmo, já que seu vínculo atual termina em 2028.

"Não é algo que me preocupe", disse Odegaard. "Já falei muitas vezes que sou muito feliz aqui, adoro estar aqui. Espero ficar por muitos mais anos, e acho que o clube também está satisfeito. Então não há preocupação, vamos resolver isso."

Capitão quer ‘ganhar tudo’

Odegaard, que foi ligado ao Bayern de Munique, disse durante o período com a seleção da Noruega, no início deste mês, que esperava ficar no Arsenal "por muito tempo", mas admitiu que as conversas sobre um novo contrato ainda não haviam começado.

"O principal é focar no campo, e depois veremos o que acontece", acrescentou. "Quero conquistar mais coisas aqui, sem dúvida. Quero ganhar tudo com o Arsenal. A Premier League de novo, a Champions League, as copas. É isso que queremos. Queremos ganhar tudo."

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‘Temos tudo aqui’

O jogador de 27 anos insistiu que o time vem em primeiro lugar. "O resto, as questões individuais, virá como consequência do que acontecer com o time. O time é o mais importante", disse.

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Odegaard também acredita que o Arsenal tem tudo de que precisa para repetir o feito: "Temos tudo de que precisamos. Mostramos que podemos conseguir, agora é hora de mostrar que podemos fazer isso de novo, conquistar ainda mais e dar outro passo. Temos tudo aqui: comissão técnica, um elenco incrível, jogadores e pessoas incríveis."

Arsenal se prepara para duelo com o Manchester City

Odegaard e o Arsenal agora voltam as atenções para a visita do Manchester City no domingo . O líder da Premier League tem seis pontos de vantagem sobre o time de Enzo Maresca.

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Uma vitória deixaria o Arsenal nove pontos à frente do City, embora o time ainda não conte com Bukayo Saka, que deve ficar fora por mais três semanas.