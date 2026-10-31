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Adhe Makayasa
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“Espero continuar fazendo história em Paris”: Luis Enrique exalta elenco “incrível” do PSG após Achraf Hakimi marcar três gols e dar duas assistências na goleada por 5 a 1 sobre o Le Havre

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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogiou a profundidade do elenco e a mentalidade da equipe depois que os atuais campeões da França e da Europa saíram atrás no placar e golearam o lanterna Le Havre na noite de sexta-feira. Capitão na ausência do titular, Achraf Hakimi foi o destaque no Stade Oceane, com participação direta nos cinco gols em uma atuação dominante.

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Defensor marroquino comanda virada convincente

Hakimi marcou o primeiro hat-trick da carreira profissional e deu duas assistências na nona rodada, garantindo ao time visitante a sexta vitória consecutiva na Ligue 1. Com os atacantes Ousmane Dembele e Khvicha Kvaratskhelia ainda afastados por lesão, o PSG mudou cinco titulares em relação à vitória por 2 a 0 sobre o Lyon, na segunda-feira. Apesar de sair atrás no placar, o líder reagiu e chegou à nona vitória seguida em todas as competições.

Visitantes reagem após revés no início

Ainda sem vencer, o Le Havre ameaçou surpreender aos 18 minutos, quando o meio-campista Senny Mayulu, de volta ao time, perdeu a bola no campo de ataque. Rayan Fofana avançou pela direita e cruzou para Josh Maja, ex-atacante de Sunderland e West Bromwich Albion, completar para o gol e marcar pela quarta vez na temporada.

Depois que Arnaud Bodart, goleiro estreante dos donos da casa, impediu o empate de Ferran Torres, Hakimi assumiu o protagonismo, embora ainda não tivesse marcado nesta temporada. Aos 26 minutos, o marroquino dominou um lançamento de Lucas Hernandez e rolou a bola para o ponta belga Mika Godts finalizar no canto inferior esquerdo e marcar pelo segundo jogo consecutivo. Dois minutos depois, Mayulu lançou Hakimi, que bateu no canto de Bodart. O VAR reverteu a marcação inicial de impedimento.

Ao comentar a reação após a partida, Enrique disse à PSG TV: "Foi uma grande vitória. Começamos o jogo com a concentração de sempre, mas tivemos dificuldades para conter os contra-ataques, e foi assim que eles marcaram. Quando você joga fora de casa, os adversários estão sempre mais motivados. Mas, no fim, fomos nós que dominamos a partida. Criamos muitas chances e vimos nossos jogadores atuarem em altíssimo nível, então estamos felizes.

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"Vimos do que os Titis são capazes, mesmo que seja difícil alcançar o padrão estabelecido pelo Paris Saint-Germain. Mas é isso que buscamos: ser o mais competitivos possível em todos os jogos, seja quem for o adversário. O recorde de vitórias? Tenho a sorte de comandar um clube deste nível e de contar com jogadores incríveis. Estou muito feliz e espero continuar fazendo história em Paris."

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Arrancada no segundo tempo garante hat-trick histórico

Embora Sota Nakamura e Fofana tenham ameaçado empatar para o Le Havre, lanterna com apenas dois pontos em toda a temporada, Hakimi ampliou a vantagem dez minutos após o intervalo. Após falta de Amir Richardson em Maghnes Akliouche no lado esquerdo da entrada da área, o lateral-direito cobrou uma falta de 18,3 m com curva no canto inferior direito.

Um lance decisivo ocorreu aos 62 minutos, quando Maja cabeceou um cruzamento de Djibril Ouziad pela direita na parte externa da trave esquerda. O PSG contra-atacou imediatamente: Bodart saiu da área e não conseguiu interceptar o passe em profundidade de Hakimi, permitindo que Mayulu tocasse a bola além do goleiro, que havia ficado para trás, e a mandasse para o gol vazio de 27,4 m. Sete minutos depois, Bodart espalmou a finalização inicial de Hakimi, após cruzamento rasteiro de Godts, diretamente na coxa direita do defensor, e a bola entrou no gol.

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Em entrevista à PSG TV após a partida, Hakimi disse: "Foi uma atuação muito boa de toda a equipe, estamos muito felizes. Não foi fácil, começamos sofrendo um gol, mas mostramos nossa força e tivemos a atitude certa para reagir. Isso é o mais importante. É uma grande noite para mim, principalmente porque vencemos, mas também porque é meu primeiro hat-trick. Estou feliz e espero marcar o máximo de gols possível com esta camisa."

Equipe ganha embalo após início lento

Depois de somar apenas um ponto nas três primeiras partidas da Ligue 1, o PSG agora restabeleceu sua autoridade na liderança da primeira divisão francesa. Os atuais campeões europeus tentarão manter a eficiência no ataque nos próximos compromissos pela Champions League e nas competições nacionais, enquanto aguardam o retorno de Dembele e Kvaratskhelia. Já o Le Havre segue sem vencer e permanece na lanterna.