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O Manchester City enviará uma carta formal à entidade responsável pela arbitragem, Pro Ref, na segunda-feira para pedir uma explicação completa sobre decisões importantes no polêmico empate por 2 a 2 com o Arsenal. O clube afirmou estar “muito decepcionado” com a arbitragem após não ter um pênalti marcado por toque de mão de Viktor Gyokeres nos acréscimos, enquanto o técnico Enzo Maresca disse que espera um pedido de desculpas.

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City cobra respostas da Pro Ref

O City tomou a medida incomum de divulgar um comunicado em seu site oficial após o empate de domingo no Emirates Stadium. O clube quer explicações tanto sobre as decisões tomadas em campo quanto sobre a aplicação do VAR.

O comunicado diz: “O Manchester City está muito decepcionado com várias decisões tomadas pela arbitragem durante a partida de hoje contra o Arsenal. O clube enviará uma carta formal à Pro Ref na segunda-feira para pedir uma explicação completa sobre as decisões importantes da partida, incluindo os processos de tomada de decisão em campo e a aplicação do VAR.”

“Esperamos uma resposta detalhada”

O clube acrescentou: “Esperamos uma resposta detalhada e continuaremos a representar e defender os interesses do clube, de nossos jogadores e de nossos torcedores.” O City ficou indignado com três decisões em particular na partida.

Gyokeres bloqueou com o braço uma cabeçada de Josko Gvardiol que ia na direção do gol nos acréscimos, mas o VAR considerou que o braço estava junto ao corpo. Jeremy Doku também teve o cabelo puxado duas vezes, por Jurrien Timber e Bruno Guimaraes, enquanto o gol de empate de Timber, aos 83 minutos, foi validado apesar das alegações de que Gabriel Magalhaes havia atingido Gianluigi Donnarumma com o cotovelo.

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Maresca espera um pedido de desculpas

Após a partida, Maresca disse: “Hoje não é só o pênalti, é o cartão vermelho [para Timber pela falta em Doku], é o gol que sofremos com a cotovelada por trás no pescoço de Gigio [de Gabriel]. São muitas coisas, mas, de novo, é apenas uma questão de decisões infelizes e esperamos ter mais sorte no futuro.”

Ele acrescentou: “Agora vamos esperar o pedido de desculpas, porque, depois do jogo contra o Manchester United, eles pediram desculpas. Vamos ver se vão pedir desculpas.” O United recebeu um pedido de desculpas depois que um gol de Erling Haaland foi validado indevidamente no clássico de setembro.

Todas as atenções voltadas à Pro Ref

A noite frustrante no Emirates deixa o City na segunda posição, seis pontos atrás do líder Arsenal, e amplia sua sequência sem vitórias no campeonato. Agora, as atenções se voltam para a resposta da Pro Ref à carta do clube.