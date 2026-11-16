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Carlos, pai e empresário de Alexis Mac Allister, espera que o Liverpool inicie nesta semana as conversas por um novo contrato, dois meses depois de o meio-campista admitir que ficou “muito, muito triste” por não ter recebido uma proposta de renovação. O argentino se recuperou de uma difícil temporada 2025/26 e voltou a ser um dos jogadores mais importantes de Andoni Iraola.

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Pai de Mac Allister espera contato do Liverpool nesta semana

Mac Allister tem sido um dos destaques do Liverpool nesta temporada. Ele recuperou a energia que lhe faltou durante a campanha abaixo do esperado em 2025/26 e voltou a fazer o meio-campo funcionar sob o comando de Iraola. Agora, o clube parece pronto para recompensá-lo: seu pai revelou que as negociações por um novo contrato podem começar nos próximos dias.

Carlos Mac Allister afirmou: "Até agora, não recebi nenhum contato da diretoria do Liverpool, mas esperamos que isso aconteça nesta semana. A expectativa é que o processo de negociação comece em breve."

Grande reviravolta após admitir estar “muito triste”

A novidade representa uma mudança notável em relação a setembro, quando o jogador de 27 anos revelou que o Liverpool havia lhe dito que não estava em condições de oferecer um novo contrato. Enquanto Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch tiveram seus vínculos renovados, Mac Allister não escondeu a decepção.

"Recebi a notícia de que o clube não estava em condições de me oferecer um novo contrato, o que, claro, me deixa muito, muito triste", disse ele. "Todos podem ver que dou 100% por este clube, todos os dias, nos treinos e nos jogos. É claro que posso fazer partidas muito boas e partidas ruins, como qualquer um, mas sempre dou o meu melhor.

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"Vejo Dominik e Ryan renovando seus contratos e isso me deixa muito feliz, porque eles merecem, mas, ao mesmo tempo, fico um pouco triste por não ter conseguido a minha renovação."

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Mudanças em Anfield abriram caminho

Carlos já havia indicado que um avanço poderia estar próximo. Em entrevista à ESPN , ele apontou para as mudanças no comando técnico e na diretoria: "Ainda restam 20 meses de contrato; o diretor esportivo [do Liverpool] mudou, assim como o treinador. A situação ainda está sendo analisada, e pode haver novidades antes do fim do ano."

Ele também insistiu que o foco da família continua inteiramente no Liverpool: "Hoje, só falamos do Liverpool e pensamos no Liverpool. É uma questão de respeito que o clube e os torcedores do Liverpool merecem. Não dá para estar em um clube falando de outros."

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O que vem pela frente para Mac Allister e o Liverpool?

Mac Allister, que disputou 166 partidas pelo Liverpool desde que chegou do Brighton, em 2023, marcou 24 gols e deu 21 assistências. Ele espera que as conversas avancem rapidamente. Após a pausa para os jogos das seleções, seu foco imediato será a visita do Manchester United a Anfield.