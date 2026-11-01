Mikel Arteta, técnico do Arsenal, demonstrou orgulho pela vitória que sua equipe conquistou sobre o Liverpool (1 a 0), na noite deste domingo, pela nona rodada da Premier League inglesa, elogiando o espírito combativo dos jogadores do Arsenal.

O Arsenal quebrou o tabu diante do Liverpool no estádio de Anfield pela Premier League, já que a última vitória da equipe londrina remontava ao ano de 2012.

Arteta afirmou, em entrevista à rede "Sky Sports": "Estou extremamente orgulhoso. Passaram-se 14 anos, e é muito tempo. Tenho certeza de que fizemos todos que pertencem ao clube se sentirem muito orgulhosos hoje. Não apenas pela vitória, mas pela maneira como a conquistamos, e pelo espírito combativo que demonstramos".

E acrescentou: "Olhando para o que aconteceu quatro dias atrás, quando você perde e é eliminado da Copa diante de um time que deveria ter vencido. Esse é o lado mágico deste jogo, pode te levar a lugares muito ruins, mas quatro dias depois você tem a oportunidade de fazer algo histórico, e nós fizemos".

E continuou, segundo o que divulgou a rede "BBC": "O rumo da partida muda muito rapidamente. O estilo ofensivo deles é especial, pois conseguem lançar ataques verticais até mesmo a partir de um desvio errado ou de um arremesso equivocado, essa é a qualidade deles. E você tem que estar preparado para a resposta imediata, e percorrer uma distância de 60 metros para defender diante de quatro ou cinco jogadores que se lançam em direção à sua área".

E completou: "Discutimos esse assunto, e fizemos o nosso melhor nessas movimentações, às vezes com alta qualidade, e outras vezes com qualidade menor, e criamos caos em nossa defesa".

E prosseguiu: "Mas também acredito que devemos elogiar os jogadores, de modo geral, vencer um time que apresenta esse desempenho, e diante do estado psicológico que se seguiu à partida contra o Fleetwood, é o que uma equipe vencedora deve fazer".

Sobre o clima do estádio de Anfield, o técnico espanhol disse: "É preciso passar por essa experiência, caso contrário você não vence. Passamos por experiências semelhantes no passado, mas não conseguimos mantê-las. Cometíamos erros, ou errávamos na leitura do jogo dentro da área, ou às vezes a sorte os acompanhava e eles marcavam um gol, mas não conseguíamos vencer a partida. Hoje, todos esses fatores se juntaram, além de um pouco de sorte, e tínhamos a qualidade nos momentos certos para machucá-los".

E sobre o pênalti não marcado para o Liverpool devido ao puxão de camisa em Alexander Isak: "Não, não vi isso".

E sobre o que essa vitória significa para a disputa do título, esclareceu: "Hoje é muito cedo. Vamos aproveitar essa vitória magnífica com os jogadores e a comissão técnica, e amanhã começaremos a nos preparar para outra grande noite em Praga (partida contra o Slavia Praga pela Liga dos Campeões da Europa)".

E concluiu, dizendo: "Estou extremamente orgulhoso; isso é algo que buscamos alcançar. Esse é o desafio e a missão que desejamos cumprir. Eu adoro vencer quando se trata de algo que não conquistávamos há longos anos. Foi a mesma coisa com o Chelsea e o Manchester United fora de casa. Conseguir superar todos esses, esse é o objetivo e a motivação, e essa é a razão do que fazemos".