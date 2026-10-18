A Federação Marroquina de Futebol anunciou, neste domingo, o planejamento da seleção principal para a próxima data Fifa.

A seleção de Marrocos enfrenta a seleção do Níger em duas partidas consecutivas, válidas pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias para a fase final da Copa Africana de Nações.

A federação marroquina revelou que a seleção principal medirá forças com o Níger em dois jogos seguidos, no Complexo Esportivo Mohammed V, na cidade de Casablanca, e no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na cidade de Rabat.

A entidade afirmou, em comunicado oficial, que a primeira partida, pela terceira rodada, será realizada no dia 13 de novembro, a partir das 20h, no Complexo Esportivo Mohammed V, em Casablanca (conhecido como Donor), sob o comando do árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, auxiliado por seus compatriotas Hamza Haji Abdi e Ali Mahmoud Mahad.

A última partida oficial disputada por Marrocos no estádio "Donor" ocorreu em 13 de junho de 2022, diante da seleção da Libéria, com vitória marroquina por 2 a 0.

Já o jogo da quarta rodada será realizado no dia 17 de novembro, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na cidade de Rabat, a partir das 20h, e terá como responsável o árbitro etíope Tewodros Mitiku, auxiliado por seus compatriotas Fasika Biru Yeholashet e Tigle Gizaw Belachew.