Especulado no Real Madrid, Pochettino diz: "Espero poder treinar na Espanha"

Técnico do Tottenham voltou a ver o seu nome como possível sucessor de Solari na próxima temporada

Após o Ajax eliminar o Real Madrid nas oitavas de final da Champions League na última terça-feira (5), Solari voltou a ser muito questionado no comando merengue, com os jornais espanhóis apontando Zinedine Zidane, José Mourinho e até mesmo Mauricio Pochettino, atual técnico do Tottenham.

À véspera de encarar o Southampton neste sábado (9), em duelo válido pela 30ª rodada da Premier League, o treinador dos Spurs conversou com a TVE e sinalizou uma grande vontade de comandar uma equipe na Espanha.

"Claro que eu voltaria (Espanha), sempre estou aberto para novos projetos, espero que um dia eu possa estar lá e fazer uma equipe jogar bem e vencer", disse.



Solari não deve seguir no comando do Real na próxima temporada / Foto: Getty Images

"Santiago e eu éramos companheiros, mas eu tenho respeito e sei muito bem o que acontece.", completou.

Pochettino ainda classificou como "frustrante" as eliminações de Real Madrid e PSG na Champions League, mas destacou a temporada que o Tottenham vem realizando até o momento.

Mais artigos abaixo

"Quando equipes como Real Madrid e PSG são eliminadas, é frustrante e decepcionante. Mas é um grande mérito estarmos em terceiro na Premier League e nas quartas de final da Champions", concluiu.

A 10 pontos do líder Manchester City, os Spurs entram em campo neste sábado (9), às 12h (de Brasília), contra o Southampton.