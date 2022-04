Especulado fora do City, Gabriel Jesus marca quatro gols contra o Watford

Neste sábado (23), o Manchester City aplicou mais uma impiedosa goleada na Premier League. A vítima da vez foi o Watford, que perdeu o jogo por 5 a 1. Foi uma partida de afirmação para Gabriel Jesus, que marcou quatro gols e deu uma assistência, exatamente na semana que foi especulado fora do Man City.

Nessa semana, o portal esportivo The Athletic noticiou que o Arsenal tem interesse na contratação de Gabriel Jesus e o Manchester City estaria disposto a abrir negociações formais com o clube londrino.

Dois trunfos que poderiam ajudar na negociação são as presenças do técnico Mikel Arteta, que foi auxiliar de Guardiola no Man City e conhece bem o atleta, e o diretor esportivo Edu Gaspar, que trabalhou por vários anos na seleção brasileira.

Com a exibição deste sábado, com quatro gols e uma assistência, Gabriel Jesus mostra que ainda pode ser um jogador de grande utilidade para Guardiola e o City. Uma performance deste nível pode colocar a famosa "pulga atrás da orelha" dos dirigentes do time azul e valorizar o atleta em uma eventual negociação de transferência.

Jesus vem perdendo espaço no Manchester City. Na atual temporada, o brasileiro disputou 35 partidas, sendo 22 como titular. Até agora são 11 gols marcados e 11 assistências. Com a possível chegada de Erling Haaland ao Manchester City, tudo indica que Gabriel Jesus tenha ainda menos espaço no estelar elenco dos citizens.

Pelo lado do Arsenal, os contratos dos principais atacantes Alexandre Lacazette e Eddie Nketiah expiram em junho e ao que tudo indica não haverá renovação de vínculo. Levando em conta a saída de Aubameyang para o Barcelona, os Gunners podem ficam sem uma opção de atacante de ofício, daí aparece o forte interesse em Gabriel Jesus.