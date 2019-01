Especulada no Barcelona, Cristiane é anunciada como reforço da equipe feminina do São Paulo

Hoje se inicia mais um desafio na minha carreira. Será um desafio diferente,com um projeto no qual algumas pessoas irão pensar que é loucura,mas para mim não. Muitos irão se perguntar o pq de trocar o futebol europeu para jogar no Brasil. Primeiro que fiz isso por estar perto da minha família e da minha mãe,segundo pq o São Paulo foi o clube que fez um esforço gigante para que eu pudesse trabalhar com eles nesse ano. O projeto é grande, com uma estrutura que qlq atleta se sentiria feliz e honrada! Tenho certeza que essa será a porta para que outras atletas acreditem e confiem nesse projeto, se interessem e vejam que não é passageiro. Eu e toda minha família estamos muito felizes com essa decisão,e isso pra mim é o que mais importa. Quero agradecer muito a diretoria por toda dedicação e por terem acreditado que posso ajudar muito a construir uma história de vitória e alegria dentro do clube, fazendo com que a modalidade cresça cada vez mais. Obrigada a @sowsports por essa parceria, que tenho certeza que irá crescer cada vez mais. #futfeminino #sowsports #prontosprojogo #futebolfeminino #visibilidadeaofutebolfeminino #apoioaofutebolfeminino #empoderamentofeminino #girlpower #womenssoccer Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

