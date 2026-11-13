Espectadores pegam pesado com um jogador da seleção da Holanda: "Podemos muito bem ficar sem ele!"

Os torcedores da seleção holandesa não lamentam a ausência de Virgil van Dijk no duelo desta sexta-feira à noite contra a Grécia, pela Liga das Nações. A Holanda já vencia por 5 a 0 ao fim do primeiro tempo.
A Holanda começou com tudo contra os gregos nesta sexta-feira. Aos seis minutos, Crysensio Summerville abriu o placar após uma bela jogada de Donyell Malen.
Depois, Tijjani Reijnders roubou a cena. O meio-campista do Al-Qadsiah marcou três vezes em um intervalo de vinte minutos e colocou a Holanda em vantagem por 4 a 0.
Pouco antes do intervalo, Jurriën Timber também deixou o seu. Ele completou sem dificuldade um cruzamento rasteiro de Malen: 5 a 0.
A Holanda joga nesta sexta-feira à noite sem Van Dijk. Ele viajou a Zeist no início da semana, mas os exames mostraram que não estava em condições de atuar neste período de jogos de seleções.
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Nas redes sociais, quem acompanha a partida não parece lamentar sua ausência. "A Holanda joga muito melhor sem Virgil van Dijk", conclui Ger van der Veen.
"Como esperado, não sentimos falta nenhuma de Virgil van Dijk. Que alívio ver Frenkie construir as jogadas lá de trás", afirma outro espectador no X.
"Então agora fica claro que Virgil van Dijk era o problema esse tempo todo?", observa Huub Bellemakers. "É bom ver como a ausência de Virgil van Dijk dá mais liberdade a esta seleção holandesa", diz Rob Goosens.
Com a ausência de Van Dijk, Frenkie de Jong usa a braçadeira de capitão nesta sexta-feira à noite. Depois do intervalo, Denzel Dumfries assumiu a braçadeira.