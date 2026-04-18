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Chelsea - Man UnitedViaplay
Rian Rosendaal

Traduzido por

Espectadores furiosos após erro bizarro da Viaplay durante Chelsea x Man United

Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League

O jogo entre Chelsea e Manchester United foi interrompido por nada menos que três minutos na noite de sábado. Os espectadores da Viaplay estão, portanto, reclamando veementemente, principalmente no X, sobre a interrupção repentina deste clássico da Premier League.

No meio do segundo tempo, o clássico em Stamford Bridge foi repentinamente interrompido por um bloco de publicidade. Os telespectadores do canal pago ficaram sem imagens do Chelsea x Manchester United por um total de três minutos.

As críticas à Viaplay não param. “Caramba, como a Viaplay está ficando amadora”, reclama um usuário da rede social. “Viaplay. Drama. Desgraça”, a emissora também é duramente criticada por outro telespectador. Chovem reclamações de que os telespectadores pagam assinatura e não recebem o retorno pelo seu dinheiro.

Aliás, o intervalo comercial não foi comentado pelo comentarista Guy Habets. No momento da interrupção, o Manchester United vencia por 0 a 1, graças a um gol de Matheus Cunha.

A partida entre Feyenoord e Ajax no De Kuip foi interrompida repentinamente por cerca de dez segundos no mês passado por um anúncio da VriendenLoterij. A ESPN corrigiu o erro após alguns segundos, permitindo que os telespectadores continuassem assistindo ao De Klassieker.

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