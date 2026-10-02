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Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Jochen Tittmar
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"Especialmente no Bayern": lenda da Inglaterra esquenta especulações sobre transferência de talento do Liverpool para o FCB

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Bayern de Munique
Liverpool
R. Ngumoha

O Bayern de Munique teria sondado Rio Ngumoha, do Liverpool, e com isso causado irritação. Mesmo assim, uma lenda dos Reds vê chances para o clube bávaro.

O ex-atacante da seleção inglesa Emile Heskey justificou isso principalmente pelo peso do elenco do Bayern de Munique, assim como pelo desenvolvimento bem-sucedido de outros jogadores ingleses na Alemanha.

"Sempre haverá uma certa tentação quando clubes como o Arsenal batem à porta, e especialmente no caso do Bayern", disse o ex-jogador de 48 anos ao portal Rekatochklart. "No Bayern, praticamente só se pode ter sucesso."

Na avaliação de Heskey, o caminho de Harry Kane e Michael Olise, que foi do Crystal Palace para a bay no Bayern, serve de orientação para o ponta esquerda de 18 anos. Heskey também citou os irmãos Jude e Jobe Bellingham, que tiveram seu grande salto no Borussia Dortmund.

Rio Ngumoha Liverpool 2025-26 new kitGetty Images

Rio Ngumoha já jogou pela seleção da Inglaterra?

Ngumoha disputou 19 partidas da liga pelos Reds na temporada passada e contribuiu com dois gols. Na atual temporada, o atacante de lado ainda espera pelo seu primeiro gol, mas, mesmo assim, o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, o convocou pela primeira vez para a seleção pouco antes da Copa do Mundo e também o chamou para os amistosos atuais, nos quais ele recentemente fez sua segunda partida contra a República Tcheca.

Apesar da ascensão esportiva, Heskey ainda vê necessidade de evolução em Ngumoha: "Ele é um driblador fantástico, mas agora precisa realmente se concentrar na sua eficiência no terço final, em gols, assistências e na sua contribuição para a equipe."

No entanto, o ex-jogador considera improvável uma saída no curto prazo de Anfield Road, por exemplo na próxima janela de transferências de inverno. Ngumoha ainda tem contrato válido com o clube da Premier League até 2028.

"Ele vai querer primeiro se firmar no Liverpool antes de seguir em frente", acredita Heskey, mas ao mesmo tempo pensa que haverá "tentações" para o jovem.

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