O ex-atacante da seleção inglesa Emile Heskey justificou isso principalmente pelo peso do elenco do Bayern de Munique, assim como pelo desenvolvimento bem-sucedido de outros jogadores ingleses na Alemanha.

"Sempre haverá uma certa tentação quando clubes como o Arsenal batem à porta, e especialmente no caso do Bayern", disse o ex-jogador de 48 anos ao portal Rekatochklart. "No Bayern, praticamente só se pode ter sucesso."

Na avaliação de Heskey, o caminho de Harry Kane e Michael Olise, que foi do Crystal Palace para a bay no Bayern, serve de orientação para o ponta esquerda de 18 anos. Heskey também citou os irmãos Jude e Jobe Bellingham, que tiveram seu grande salto no Borussia Dortmund.

Getty Images

Rio Ngumoha já jogou pela seleção da Inglaterra?

Ngumoha disputou 19 partidas da liga pelos Reds na temporada passada e contribuiu com dois gols. Na atual temporada, o atacante de lado ainda espera pelo seu primeiro gol, mas, mesmo assim, o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, o convocou pela primeira vez para a seleção pouco antes da Copa do Mundo e também o chamou para os amistosos atuais, nos quais ele recentemente fez sua segunda partida contra a República Tcheca.

Apesar da ascensão esportiva, Heskey ainda vê necessidade de evolução em Ngumoha: "Ele é um driblador fantástico, mas agora precisa realmente se concentrar na sua eficiência no terço final, em gols, assistências e na sua contribuição para a equipe."

No entanto, o ex-jogador considera improvável uma saída no curto prazo de Anfield Road, por exemplo na próxima janela de transferências de inverno. Ngumoha ainda tem contrato válido com o clube da Premier League até 2028.

"Ele vai querer primeiro se firmar no Liverpool antes de seguir em frente", acredita Heskey, mas ao mesmo tempo pensa que haverá "tentações" para o jovem.