O ex-atacante da seleção inglesa Emile Heskey justificou isso principalmente pelo peso do elenco do Bayern de Munique, assim como pelo desenvolvimento bem-sucedido de outros jogadores ingleses na Alemanha.
"Sempre haverá uma certa tentação quando clubes como o Arsenal batem à porta, e especialmente no caso do Bayern", disse o ex-jogador de 48 anos ao portal Rekatochklart. "No Bayern, praticamente só se pode ter sucesso."
Na avaliação de Heskey, o caminho de Harry Kane e Michael Olise, que foi do Crystal Palace para a bay no Bayern, serve de orientação para o ponta esquerda de 18 anos. Heskey também citou os irmãos Jude e Jobe Bellingham, que tiveram seu grande salto no Borussia Dortmund.Getty Images
Rio Ngumoha já jogou pela seleção da Inglaterra?
Ngumoha disputou 19 partidas da liga pelos Reds na temporada passada e contribuiu com dois gols. Na atual temporada, o atacante de lado ainda espera pelo seu primeiro gol, mas, mesmo assim, o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, o convocou pela primeira vez para a seleção pouco antes da Copa do Mundo e também o chamou para os amistosos atuais, nos quais ele recentemente fez sua segunda partida contra a República Tcheca.
Apesar da ascensão esportiva, Heskey ainda vê necessidade de evolução em Ngumoha: "Ele é um driblador fantástico, mas agora precisa realmente se concentrar na sua eficiência no terço final, em gols, assistências e na sua contribuição para a equipe."
No entanto, o ex-jogador considera improvável uma saída no curto prazo de Anfield Road, por exemplo na próxima janela de transferências de inverno. Ngumoha ainda tem contrato válido com o clube da Premier League até 2028.
"Ele vai querer primeiro se firmar no Liverpool antes de seguir em frente", acredita Heskey, mas ao mesmo tempo pensa que haverá "tentações" para o jovem.