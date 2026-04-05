Especialista jurídico revela o desfecho da reclamação do Al-Hilal contra o Nahda Berkane

Continuam as repercussões da crise entre o Al-Hilal e o Renaissance Berkane marroquino, em função da queixa apresentada pelo clube sudanês à Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a elegibilidade do jogador Hamza Al-Mousawi para disputar os dois jogos entre as equipes nas quartas de final da Liga dos Campeões da África, que terminaram com a classificação do time marroquino após o empate (1 a 1) no Marrocos e a vitória (1 a 0) em Ruanda.

A diretoria do Al-Hilal considera que o jogador não estava apto a participar devido à comprovação de uso de substâncias dopantes, solicitando à CAF a abertura de uma investigação urgente sobre o caso.

O clube enviou cinco comunicados oficiais à Confederação Africana entre 23 de março e 3 de abril, sem receber resposta oficial, o que o levou a emitir um comunicado em tom severo criticando o que descreveu como “silêncio administrativo inaceitável”.

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Em meio à crescente polêmica, a CAF anunciou a realização de uma audiência na quinta-feira, 9 de abril, para analisar a reclamação, apenas dois dias antes da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões entre o Real Army e o Nahda Berkane.

O Al-Hilal exigiu que uma decisão definitiva fosse emitida antes de 6 de abril ou que a partida fosse adiada até a emissão da decisão, ameaçando recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) caso suas exigências não fossem atendidas.

Nesse contexto, o especialista em direito esportivo Tarek Al-Alaimi apresentou, em declarações ao jornal londrino “Al-Arabi Al-Jadid”, uma análise jurídica detalhada sobre o caso, descartando a possibilidade de a CAF emitir uma decisão que contradiga suas medidas anteriores. Al-Alaimi afirmou: “Não acredito que a Confederação Africana vá se contradizer neste caso, pois o jogador e seu time, o Nahda Berkane, cumpriram todas as medidas determinadas pela Confederação Africana por meio da Comissão Disciplinar.”

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Ele explicou: “Após a confirmação do resultado positivo do teste realizado no jogador, foi-lhe aplicada uma sanção cautelar inicial, ou seja, a suspensão por 30 dias; em seguida, a presidente da Comissão Disciplinar exerceu as competências legais de que dispõe, (o regulamento, no artigo 12, parágrafo 1, alínea (d), confere à presidente da Comissão Disciplinar a competência para revogar a medida provisória de suspensão do jogador por 30 dias e para anunciar qualquer medida provisória de forma independente), suspendendo a aplicação da punição de suspensão cautelar inicial, tornando-se o jogador elegível para participar, uma vez que não há nenhuma decisão preliminar ou definitiva que suspenda sua participação com a equipe”.

E continuou: “Nem o jogador nem sua equipe cometeram qualquer erro, uma vez que foi a comissão que demorou a ouvi-lo e, consequentemente, eles se beneficiaram do prazo de que dispunham. Por isso, o recurso do Al-Hilal não levará a uma alteração no resultado da partida, pois a equipe marroquina não cometeu erro algum, mas respeitou os procedimentos, já que a Comissão Disciplinar, por meio de sua presidente, detém exclusivamente o direito de revogar a punição”.

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