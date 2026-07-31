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Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Especialista jurídico responde: o Al-Ahly tem o direito de reclamar de Yaisle e do Newcastle na Fifa?

Mercado da bola
M. Jaissle
Al-Ahli
Newcastle
Alemanha
Arábia Saudita
England

O treinador alemão decidiu partir de forma surpreendente

Um especialista jurídico revelou até que ponto o Al-Ahli saudita tem o direito de apresentar uma queixa contra o alemão Matthias Jaissle, atual técnico do time, perante a Federação Internacional de Futebol (FIFA), por causa de sua saída repentina.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli, na última quinta-feira, para assumir o Newcastle United na próxima temporada, substituindo o seu antecessor Eddie Howe.

O especialista jurídico Ahmed Al-Shaikhi publicou um tweet, por meio de sua conta pessoal no site "X", no qual escreveu: "O Al-Ahli tem o direito de iniciar um procedimento jurídico contra o treinador e o Newcastle perante a FIFA, e o percentual de sucesso é muito grande".

E esclareceu: "Isto não é teorização, mas já aconteceu em muitos casos, um deles com um clube da Roshn, cujo treinador se transferiu repentinamente para a Europa, e após as notificações jurídicas conseguimos assinar um acordo que permitiu ao clube saudita obter indenizações e concessões diretas".

Vale lembrar que Jaissle passou 3 temporadas com o Al-Ahli, desde sua contratação como substituto do sul-africano Pitso Mosimane em 2023, período no qual conseguiu levar o time à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite duas vezes, e da Supercopa da Arábia Saudita após uma ausência de 9 anos.

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